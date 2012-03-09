〔港报社评〕变相国企港铁,应负一定社会责任--信报3月9日

港铁公布业绩,截至去年底为止,全年收入上升13.2%,达334亿2300万港元,其中香港以外的铁路附属公司贡献122亿7900万港元.去年港铁纯利急增22%.对投资者而言,港铁无疑交出了优秀成绩,回报不俗.但港铁同时是公共资产,港府拥有77%股权,可说是典型的香港国企,加上港铁的骄人业绩,多少是拜港府的优惠政策所赐,所以公众对港铁的社会企业责任,难免有较一般私营企业更高的期望.

港铁行政总裁韦达诚在公布业绩后表示今年稍后时间会调整票价,普罗大众肯定估计是加价居多.际此通胀高企时期,港铁罔顾民情的做法,即使有与港府协定可加可减机制为据,亦必然会引起社会强烈的反弹,令人引以为忧.港铁的发展完全是依赖港府的免补地价发展地铁站上盖物业权优惠政策所致,政策的原意,财务上的安排,方便港铁融资,拓展铁路网络.但发展下来,随着香港的高地价政策当道,物业发展却反客为主变成港铁的重要经营业务,为港铁提供丰厚利润.

尽管港府去年已推出鼓励就业交通津贴计划,曾荫权最后一份施政报告亦为长者提供2港元乘搭公共交通工具的优惠政策,但铁路作为最重要的集体运输工具,每日载运乘客数以百万计,在有丰厚利润下仍然坚持加价,一定会引起民间激烈反对.目前香港的深层次矛盾和贫富悬殊情况不断恶化,港铁贸然加价,一定会激化社会矛盾.特区政府作为港铁的最大股东,应该要在商业利益和公众利益之间取得适当平衡,防患于未然,否则肯定要付上沉重的社会代价.