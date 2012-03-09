〔港报社评〕狮隧失火幸无恙,工业安全惹关注--星岛日报3月9日

狮子山隧道发生落成40多年来最危险的大火,幸而35个地底水管工人全部成功逃生,紧急应变措施发挥高度效率,没有酿成伤亡和交通瘫痪.大家避过一场灾难,当局加紧抢修管道尽快恢复正常通车外,须彻查起火原因,改善预防及应急措施.讽刺的是,今次失火的工程,本来目的是为了防火,用不易燃物料包裹隧道下层水管的易燃沥青层.偏偏在过程中产生火种,沥青着火燃烧,冒出大量毒烟,连上层行车管道都漆黑一片.当局正调查究竟是因为电线短路,还是有工人罔顾禁令吸烟所致.

水帘装而不用应检讨.港府监于狮隧左右两条管道不能互通,在1997年特别在管道内加装11道水帘,每隔100米一道,用来在大火时降温和冲洗浓烟,至今却只在防火演习时使用过.去年1月隧道内有巴士车尾失火冒烟,水帘没有启动,还可勉强解说火小烟稀;但是,今次浓烟遮挡视线影响逃生,水帘仍不启动,港府要检讨启动水帘的机制.至于工程本身不涉及明火,却会出现火种.如果是因为电线短路,固然要检查器材,如果是因为有工人不理禁烟守则惹祸,涉及的防火意识松懈,特别值得关注.

香港建造业近年多了来自中国和南亚的新移民,这些人有助解决这个行业的工人荒,不少人工作勤恳,可是安全意识比香港工人弱.有关方面应设法加强行内的安全意识,确保本港的建设不是来自工人的血泪.(A06)