〔港报社评〕狮隧失火幸无恙,工业安全惹关注--星岛日报3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
狮子山隧道发生落成40多年来最危险的大火,幸而35个地底水管工人全部成功逃生,紧急应变措施发挥高度效率,没有酿成伤亡和交通瘫痪.大家避过一场灾难,当局加紧抢修管道尽快恢复正常通车外,须彻查起火原因,改善预防及应急措施.讽刺的是,今次失火的工程,本来目的是为了防火,用不易燃物料包裹隧道下层水管的易燃沥青层.偏偏在过程中产生火种,沥青着火燃烧,冒出大量毒烟,连上层行车管道都漆黑一片.当局正调查究竟是因为电线短路,还是有工人罔顾禁令吸烟所致.
水帘装而不用应检讨.港府监于狮隧左右两条管道不能互通,在1997年特别在管道内加装11道水帘,每隔100米一道,用来在大火时降温和冲洗浓烟,至今却只在防火演习时使用过.去年1月隧道内有巴士车尾失火冒烟,水帘没有启动,还可勉强解说火小烟稀;但是,今次浓烟遮挡视线影响逃生,水帘仍不启动,港府要检讨启动水帘的机制.至于工程本身不涉及明火,却会出现火种.如果是因为电线短路,固然要检查器材,如果是因为有工人不理禁烟守则惹祸,涉及的防火意识松懈,特别值得关注.
香港建造业近年多了来自中国和南亚的新移民,这些人有助解决这个行业的工人荒,不少人工作勤恳,可是安全意识比香港工人弱.有关方面应设法加强行内的安全意识,确保本港的建设不是来自工人的血泪.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。