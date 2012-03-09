〔港报社评〕郭妤浅可以盲目爱丈夫,市民岂能盲目信唐英年--明报3月9日

香港特首候选人唐英年的妻子郭妤浅再出动护夫,接受电台访问,意图协助丈夫摆脱婚外情和私生子传闻困扰.怎样才算婚姻幸福,郭妤浅完全可以自主选择,外人无缘置喙,只有尊重.但是,郭妤浅这次护夫,并非表达她怎样深爱丈夫和原谅丈夫出轨那么简单,而是唐英年选举工程的一部分,这样的话,郭妤浅对唐英年出轨行径的包容,就要放在是非对错、家庭价值等基本原则来检验.总的而言,郭妤浅认为”出轨的丈夫,可以把香港带回正轨”的说法,以及要市民接受唐英年当特首,恕难苟同.

检验唐英年婚外情,不能抽离是非对错.郭妤浅可以盲目地爱丈夫,无论唐英年做了多少对不起她的事,都包容和原谅,她亦有权利把丈夫的婚外情合理化,甚至美化到”花心”是”感情丰富”,若郭妤浅只把事态放在他们两人或家庭层面,外人纵使替她不值,也只能尊重她的选择.但是,郭妤浅再次挺身护夫,美化唐英年的婚外情,目的是要市民接受和支持唐英年做特首,这样的话,唐英年的婚外情就溢出了唐家大宅,涉及公众利益,就必须放在是非对错准则去检验.

社会和市民不可能、也不应该仿效郭妤浅盲目的爱丈夫,而必须从唐英年感情缺失的往绩、私生子等情况下判断.唐英年对婚外情、私生子的事态,一直以模糊淡化处理,不肯坦承犯错,使人不知道他陷身的感情泥淖究竟有多深?另外,唐英年诸多回避的取态,市民不能判断他日后会否洁身自爱?所以,郭妤浅可以盲目地爱丈夫,市民不可能盲目地相信唐英年.