〔港报社评〕狮隧防火安全须检讨--文汇报3月9日

狮子山隧道昨凌晨因地底水管维修工程发生大火,导致昨晨上班繁忙时段交通几乎瘫痪.香港隧道众多,发挥重要的交通疏导作用.昨日狮隧大火提醒,必须高度重视隧道的防火安全,及时消除防火的隐患,在进行维护时要更加小心谨慎,注意安全操作.有关方面须对事故作全面检讨,总结经验教训,供其他隧道管理者参考.同时,港府应考虑鼓励市民多用其他隧道及加快沙中线建设,减轻狮隧的交通压力,为市民带来更大交通便利.

狮隧的防火设施存在盲点,未能在火势初起被尽快止熄,对交通带来严重影响.隧道环境特殊,如果存在防火隐患,不但对交通有影响,更对市民生命构成重大威胁.狮隧管理公司有必要调查防火设备和员工训练的不足之处,及时加强补救,防范类似事故重演,同时也让本港其他的隧道管理者引以为监,提高防火警觉.

由于沙田、大围等市镇公私营屋苑密集,狮子山隧道行车流量早已饱和.虽然城门隧道、大老山隧道、青沙公路尖山隧道及沙田岭隧道先后通车,但由于连接地点方便、收费廉宜,目前狮隧仍是连接新界与九龙最繁忙的交通要道.一旦狮隧发生事故导致塞车,沙田、大围一带往返港九市区的交通就会陷入瘫痪,给市民造成极大不便.为减轻对狮隧的依赖,避免频频出现交通堵塞,当局应该积极考虑以调整收费等方法分流车辆,鼓励市民使用其他隧道.另外,集体运输是最大量、最快捷的客运交通途径,当局应加快港铁沙中线建设,既造福市民,亦可有效解决狮隧超负荷运作的问题.(A04)