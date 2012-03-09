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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 09:36 BJT

〔香港股市〕开盘小升,静候中国数据出炉

路透香港3月9日电---香港恒生指数.HSI周五开高,金融及资源股领涨,投资人静候今日稍后将公布的一连串数据,这些可能透露中国经济放缓程度的线索.

恒生指数.HSI开盘上扬0.14%至20,930.93点.恒生国企指数.HSCE上涨0.35%至11,207.16点.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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