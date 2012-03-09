〔港报财经评论〕告别旧黄金时代--信报3月9日

告别旧黄金时代 /习广思

两日前,市场还对全球减速而感到惊怕.两日后,市场却为希腊换债接近成功而欢呼.至此,投资者应该明白,近日股市调整不过是借消息而为,何况减速、希腊问题,都是市场早有准备的事情.昨天A股止跌回升,恒指开市后逐步上升,午后借希腊换债消息炒上,尾市升势扩阔,收报20,900点,上升272点,可惜成交额只有644亿港元,略嫌不足,沽空比率回落至6.71%.走势上,恒指回试250天线,仍然未能排除下试50天线的机会,但投资者必须留意,恒指及国指50天线正在回升,很大机会在未来两周升穿250天线,出现”黄金交叉”的机会一点都不低.

大市短期调整压力犹在,特别是美股回吐才刚开始,留意两电一煤公用股并未转弱,资金避险未结束.然而,选股不选市,个别股份经过周二急挫后,跌势已缓和,甚至值得投资者重新吸纳.由1月开始,基金追货或热钱炒作,追逐落后,买残股博反弹的时期.近日,炒作两会国策受惠股固然是明显不过,更应该留意的是一些业绩过后获资金追捧的股份.基金买货减持现金后,看住业绩买股,意味着公司盈利前景开始重获投资者信心.昨天大市热炒消费股,但刚公布业绩的旺旺(0151.HK)、茂业(0848.HK)、鹰君(0041.HK)均见不错升幅.再说”弃八”,中国提出新增长目标后,陶冬的文章指出,中国基建投资的黄金时期已经过去,地产繁荣的黄金时期已经过去,出口的黄金时期已经过去,政策刺激的黄金时期已经过去.

或许,中国终于愿意减慢的新思维,意味着过去某个黄金时期的终结.及早的转变,尤其是在这个全球经济酿变的时期,内部政治转变,决心放弃固有模式,是艺高胆大,也是摸着石头过河.但是,乐观一点看,上述所提及的黄金时代带来的问题多多,随时变成经济及社会的毒瘤,不清除,祸害更大.如是观,“弃八”是一个新的黄金时代的开始.股市的第一个反应是失望,但股市有虚有实,到底是全球增长减速的消息导致股市转势,抑或股市只不过是借似样一点的坏消息调整?事实上,中国经济减速改变全球商品的需求,作为商品出口国的巴西、俄罗斯,一样受世界增长减速影响,新兴市场需要转型内需消费的论点,也不是今天才出现.(B02)

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美元短期走势料向下 /苏子

踏入本周后,汇市的走势转为反覆,暂时并没有明显的方向可言.以美元兑日圆为例,上周五虽然以近全周高位收市,但本周早段却不升反跌,并且更失守10天SMA支持,到本周三亚洲市及欧洲市早段,美元兑日圆主要在10天SMA支持以下波动,本来有利汇价继续走低,但可惜周三美国入市后,汇价却开始掉头回升,最后更返回10天SMA以上收市,令日线图呈现近似锤头的利好形态.昨天美元兑日圆已见企稳在10天SMA以上波动,并且更一度逼近本周二所造的81.58高位,暂时曾高见81.56.如昨晚美元兑日圆可以进一步走高并且高收,则汇价便于过去三个交易天在日线图上呈现一组有利后市的早晨之星形态,这有利汇价短期内向上成功突破100周SMA关键阻力,从而向上展开新一轮上升浪.

由于今日为本周最后一个交易天,如美元兑日圆可以在今晚收市时成功突破100周SMA,将为一个强烈利好美元兑日圆后市的重要讯号,故下周投资者入市时切记要采取顺势而行的策略,暂不宜贸然入市打赌美元兑日圆下挫.前晚欧罗兑美元曾一度跌破本周二的1.31低位,但可惜破位后仅低见1.3094便迅即止跌回升,未能进一步考验50天SMA的支持力.昨天欧洲市欧罗兑美元已见掉头升回1月16日的1.2622低位向上延伸的上升趋势线以上,暂时最高曾见1.3232水平,此高位与20天SMA的1.3240阻力十分接近.估计一旦欧罗兑美元再次返回20天SMA阻力以上波动及收市后,将可回复上升动力,而上周五所造的1.3333高位将有极高机会一攻而破,随后朝着1.35心理关口迈进.不过,毕竟目前汇市的走势仍然处于较为反覆的阶段里运行,故随时会出现不升反跌的相反走势.因此,如昨晚欧罗兑美元未能顺利进一步破关而上,反而更在20天SMA阻力附近大幅回落并且低收,那便要小心汇价会再次下试1.31关口及前晚所造的1.3094低位了.

若稍后欧罗兑美元因挑战20天SMA阻力失败而成功下破50天SMA支持收市,对欧罗兑美元后市而言将是一个极为利淡的讯号.如欧罗兑美元真的意外地下破50天SMA收市,相信1.30心理关口及上月16日所造的1.2970低位将有较高机会失守,并且令汇价全面转弱.从近日美汇指数的升势未能一举突破80心理关口,高位仅见79.92便已掉头回落,到昨天欧洲市更已自上述高位回落至接近本周二的79.29低位附近来看,料美元的短期走势较大机会继续走低,而这或令欧罗兑美元在反覆波动完毕后,将会成功向上作出重大突破.(B09)