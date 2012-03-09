〔港报财经评论〕海外业绩有成,港铁长建秤先--经济日报3月9日

海外业绩有成,港铁长建秤先 /林瑞芬

市传美国联储局考虑以新方式购买债券刺激经济,港股昨反弹.恒指初步于20,500左右站稳阵脚,昨反弹272点至20,900,惟大市成交额只有644亿港元,反弹居多,未重返21,240,仍于整固浪反覆.宏观外围,印尼央行维持指标利率于5.75%不变,符合市场预期.惟巴西央行意外把基准利率从10.50%下调0.75%,至9.75%,而联储局考虑另一种形式的QE,在全球部分国家仍保持货币宽松下,预计港股经整固后仍有上升机会.高盛短线虽把港股评级由”中性”下调至”减持”,但今年底目标看24,000点,大概是应短线套利、中线仍看好之看法.

回看基本面,再有蓝筹公布业绩,港铁(0066.HK)2011年度全年收入升13.2%至334.23亿港元,纯利升22%至147.16亿港元,每股盈利2.55港元.撇除投资物业重估及相关递延税项,基本业务利润增加20.9%至104.68亿港元或每股1.81港元.市场预测,港铁基本业务利润增长介乎9-18%,港铁这份成绩表略胜市场预期.港铁盈利主要为两大支柱支持,一是铁路营运,一是地产发展及投资.去年度,集团来自物业发展利润为49.34亿港元,增22.3%,主要来自大围”名城”和将军澳第56区商场利润入帐.今年公司拟推出5个物业发展项目进行招标,包括大围站、天水围、朗屏北、朗屏南及荃湾西湾畔.展望今年底,车公庙项目可获发入伙纸,而利润入帐时间将视乎项目的预售销情及获发入伙纸的时间而定.香港楼市在全球流动性充裕下,港铁物业发展收入料平稳向上.

铁路营运方面,经港铁积极拓展海外之后,渐见成效.期内,集团来自澳洲、中国内地及瑞典的客户收入分别增长23.3%、87.4%及10.8%,至89.27亿港元、3.28亿港元及31.66亿港元,计及其他国家收入合共124.72亿港元,海外业务已占总收入37%,较2010年度约35%有所提升,可见收入已不是单靠香港,故近年来港铁盈利增长不止来自香港铁路收入,还可来自海外.在中国内地的,相信更有发展空间,期内,集团北京地铁4号及大兴线的营运表现均持续超越专营权的要求,去年6月投入服务的深圳市龙华线第2期,也超越专营权要求.目前,正借镜在港成功模式,在中国内地寻找机会同时发展铁路及物业业务.总括而言,港铁以半公用半地产之特质吸引一定长线投资基金,只是市况配合,股价反覆推升势强,候26港元收集,目标31港元,止蚀25港元,昨收报27.45港元.(012)

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高盛四理由看好内银 /余少文

中港股市反弹,金融股仍然主导大市.而高盛证券昨日上调九家内银股目标价,更将中信银行(0998.HK)纳入确信买入名单,唯独将建设银行(0939.HK)下调投资评级,令人诧异.A股结束三连跌,国企指数昨日反弹192点或1.7%,收11,168点,83%主板H股随大市上升,升势全面,并以金融股为主要反弹火车头,可惜国指成交额只有134亿港元,反弹成交缩始终不利后市.而红筹指数升67点或1.7%,收4,099点,成交额53亿港元.虽然高盛前日下调恒生指数投资评级,但没有影响大市昨日反弹,国企沽空额又降至近两周最少的不足17亿港元,占国指成交额约12%,似乎显示沽压不大.维持国指在11,000点至12,000点区间上落看法,11,500点是好淡双方争持中轴,因为内银股业绩3月下旬才披露,加上踏入4月是第一季业绩期,看淡的投资者未必会大举进攻,除非有重大利淡消息,否则上落格局应会维持一段时间.

至于高盛下调恒指评级后,昨日则发表报告维持对内银股正面看法,并一口气上调九只内银H股目标价,上调幅度由1%-15%不等,目标价上调最多是重庆农村银行(3618.HK)和民生银行(1988.HK),上调最少是工商银行(1398.HK).其实,市场刚传出高盛集团可能再减持工行,证券部门立即有报告力撑内银股,确是巧合.高盛上调九行目标价之余,以估值因素下调建设银行(0939.HK)投资评级,由买入降至中性,尽管建行昨日收市价较高盛最新目标价有约25%潜在上升空间,以及策略性股东减持因素已消除.而该行将招商银行(3968.HK)评级为中性跟由中性评级上调至买入的中国银行(3988.HK),两者目标价潜在上升空间都是29%.该行解释中行净息差前景改善及息率超过6厘,才上调评级.

此外,高盛将民生银行(1988.HK)由中性上调至买入,信行更由买入上调至确信买入名单,后者似乎未受相关消息刺激,昨日只微升1%收4.95港元,表现较被下调评级的建行升2%,收6.26港元还要差.高盛解释上调内银股目标价,是因为中国内地流动性可放松,当中M1增速将在第二季触底及全年增长15%.其次是不良贷款和拨备预测会由当前高位回落,从而令盈利预测可能上调.第三是首季及上半年业绩强劲可缓解短期再融资压力.第四是银行业贷款结构和中国内地货币政策前景好过2009年和2011年.(010)