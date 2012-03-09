《离岸人民币综述》存款总量虽缩水,国际化进程未减速

记者 陈敏

路透香港3月9日电---仅仅几个月前,离岸市场参与者还在抱怨香港囤积的大量人民币缺乏投资渠道;现在他们似乎走向了另一面,开始担心起离岸人民币流动性不足了.

香港金管局最新数据显示,1月底香港人民币存款按月跌2.1%至5,760亿元,为去年12月下跌388亿元后连续第二个月下滑,存款总量亦跌回半年前的水平.

市场上因此出现一些担忧的声音.是否人民币已经失去吸引力,而人民币国际化的速度亦开始放缓?事实并非如此.

仔细分析当月的人民币跨境贸易结算数据就会发现,当月的贸易结算是以内地支付香港为多的.这意味着如果像过去那样缺乏人民币回流渠道和投资产品,香港的人民币存款应该继续增加.

"存款下降很大程度上是因为现在有更多渠道可以把人民币汇入国内.随着离岸市场逐渐成熟,我们不可能预期存款量持续快速增长."东方汇理银行高级策略师张淑娴称.

中国于去年第四季度放开人民币FDI(外商直接投资)和RQFII(合格境外人民币机构投资者),打通离岸人民币回流内地渠道.在更为透明的机制下,离岸人民币融资活动亦出现空前繁荣,从而也分流了一部分存款.

1月份在香港发行的点心债券总额超过70亿元人民币,人民币存款证余额也由去年12月底的720亿元人民币增加至今年1月底的768亿元人民币.

惠誉在最新报告中指出,未来两三年,人民币存款的很大一部分将寻求更高回报,而不是像现在这样待在银行储蓄账户中.

而随着更多闲置的人民币得到运用,离岸市场料会形成一个动态平衡.就像汇丰银行策略师刘洁解释的那样,当更多投资产品进入流动性紧张的离岸市场时,投资者买入CNH将扩大其与CNY的利差,从而带动贸易项下更多资金流入离岸市场.

此外,自2011年1月开始实施的人民币对外直接投资(ODI)也将逐渐发力,助力提升离岸市场的整体流动性.数据显示,去年全年人民币对外直接投资录得201.5亿元,存在较大的上升空间.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

-----------------------------------------------------

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 9,297.0 34

2. 渣打 5,888.5 13

3. 中国银行 4,400.0 2

4. 巴克莱资本 2,183.0 4

5. 法国巴黎银行 2,010.0 8

**本周市场动态**

--中国央行等六部门发布通知称,所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务.此前,仅有列入试点名单的六万多家企业可参与出口货物贸易人民币结算.

--中国进出口银行行长李若谷在北京参加"两会"间隙时称,该行今年将赴香港发债100亿元人民币左右,而在境内市场发行的政策性金融债规模,则与去年相近.

--迪拜最大银行Emirates NBDENBD.DU发行三年期离岸人民币债券息率定在4.875%,规模7.5亿元人民币.渣打(2888.HK)、汇丰控股(0005.HK)及Emirates NBD Capital负责是次发行.

--中国人民银行行长周小川称,人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小;中国将允许人民币汇率扩大波动区间,以更好地反映市场需求和供给状况.

--媒体报导称,人民银行广东省分行正研究,经核准省内港资及中资注册企业,并在港设有分支机构的公司,可赴港进行跨境人民币借贷融资,筹集所得营运资金可透过外债额度形式打回省内使用,初步核准总额规模约300亿元人民币.(完)

欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击[CNYO/CN]