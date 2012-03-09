〔表格〕香港华润置地2011年净利按年升34.4%,至80.7亿港元

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港3月9日电---香港华润置地有限公司(1109.HK)周五宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度(经重列)
每股盈利(港元) 1.477 1.194
末期股息(港元) 0.166 0.215
净利 8,069.98 6,004.62
营业额 35,794.80 25,729.16
暂停股份过户日期 6月19-21日
发放股息日期 7月6日
注:华润置地从事物业销售、物业投资及管理.公司2011全年派息每股0.261港元(包括中期息0.095港元);2010年度全年派息为0.31港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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