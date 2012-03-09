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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 16:53 BJT

〔表格〕香港华润置地2011年净利按年升34.4%,至80.7亿港元

路透香港3月9日电---香港华润置地有限公司(1109.HK)周五宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 　 　 2011年度　 　 2010年度(经重列)

每股盈利(港元) 1.477 1.194

末期股息(港元) 0.166 0.215

净利 8,069.98 6,004.62

营业额　 35,794.80 25,729.16

暂停股份过户日期 6月19-21日

发放股息日期 　7月6日

注:华润置地从事物业销售、物业投资及管理.公司2011全年派息每股0.261港元(包括中期息0.095港元);2010年度全年派息为0.31港元.(完)

浏览华润置地其他新闻,请点选[1109.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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