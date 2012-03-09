〔表格〕香港华润置地2011年净利按年升34.4%,至80.7亿港元

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。