〔投行观点〕车险费率改革对中国财险影响负面,平保与太保有利--摩根大通

路透香港3月9日电---投行摩根大通的报告称,中国刚出台的车险费率改革对中国财险(2328.HK)影响负面,对平安保险(601318.SS)与中国太保(601601.SS)则有利.

中国保监会周四公布关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知,规定最近连续两个会计年度综合成本率低于100%及偿付能力充足率高于150%等条件的保险公司才具有自主开发能力.

报告称,按照有关规定,平保与太保将具有自主开发能力,而中国财险因不符合偿付能力要求而将受到限制.

"相比之下,平保与太保在扩大其市场份额方面更具优势."该行分析师陈宝铃并称,相信监管层旨在逐步开放市场,因此该行不预期此次费率改革会引发减价战.

中国财险周五午盘初段跌0.38%,报10.52港元;平保(2318.HK)H股则涨1.12%,报63.05港元.太保(2601.HK)涨3.16%,报26.15港元.

此次费率改革主要确立市场化的定价机制,包括由中国保险行业协会负责订定商业车险参考纯损失率,费率浮动与风险水准挂钩,以及预定附加费用率不得超过35%.

通知并设定差别化的车险产品开发机制,符合经营商业车三个完整会计年度以上、最近连续两个会计年度综合成本率低于100%、偿付能力充足率高于150%、拥有30万辆以上机动车辆承保资料的公司,可根据自有资料独立拟订商业车险条款和费率.

如果上年度偿付能力充足率低于150%，或连续两个会计年度综合成本率高于100%，由保监会责令停止使用根据公司自有资料拟订的商业车险条款和费率.

中国财险的业绩报告显示,其于去年中的偿付能力充足率为159%,2010年底则为115%.(完)