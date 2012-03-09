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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 14:09 BJT

〔香港个股〕中国忠旺以近14亿元人民币投得天津土地,建铝压延材生产基地

路透香港3月9日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周五宣布,公司以13.98亿元人民币投得天津一幅土地,以用作兴建制造铝压延材产品的新设施.

公司的声明称,该幅土地位于天津市武清区汽车零部件产业园,地盘总面积约554.8万平方米,获准作工业用途.

中国忠旺计划于2011-14年间分期购买一批合约总值37.8亿美元的设备,用以扩大其铝压延材生产设备产能,以将业务转型至高附加值的铝产品.

中国忠旺午盘初段涨3.77%,报3.3港元;大盘恒生指数.HSI升1.21%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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