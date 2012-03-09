〔香港个股〕中国忠旺以近14亿元人民币投得天津土地,建铝压延材生产基地

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月9日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周五宣布,公司以13.98亿元人民币投得天津一幅土地,以用作兴建制造铝压延材产品的新设施.
公司的声明称,该幅土地位于天津市武清区汽车零部件产业园,地盘总面积约554.8万平方米,获准作工业用途.
中国忠旺计划于2011-14年间分期购买一批合约总值37.8亿美元的设备,用以扩大其铝压延材生产设备产能,以将业务转型至高附加值的铝产品.
中国忠旺午盘初段涨3.77%,报3.3港元;大盘恒生指数.HSI升1.21%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。