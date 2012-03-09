〔投行观点〕巴克莱首评新华保险H股为"持股观望",目标价每股40港元

路透香港3月9日电---巴克莱周五的报告称,首度给予中国新华人寿保险(1336.HK)(601336.SS)H股"持股观望"的投资评级,目标价每股40港元,较现水平约20%升幅.

不过该行分析师Mark Kellock在报告中称,新华保险去年度新业务价值下跌0-5%之预估已经充分反映在其股价上,相信近期股价表现仅与同业同步.

新华保险H股午盘盘中涨1.38%,报33.05港元.(完)

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