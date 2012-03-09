版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 16:32 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高0.9%,但本周累计下跌2.21%

路透香港3月9日电---港股周五在清淡市况中收高,受金融和成长题材行业提振,此前一系列中国经济数据弱于预期,料将给该国更多空间放宽政策以提振经济成长.

恒生指数.HSI收高0.89%至21,086点,但本周跌2.21%.恒生国企指数.HSCE收高0.79%,报11,256.28点,本周跌4.11%.

沪综指.SSEC收报2,439.462点,涨19.186点,或0.79%;今日沪市A股成交金额为1,001.5亿元人民币,上日为930.7亿元.沪综指本周累计下跌0.9%,终结之前连续七周的升势.[.SSCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐