〔香港股市〕恒生指数收高0.9%,但本周累计下跌2.21%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港3月9日电---港股周五在清淡市况中收高,受金融和成长题材行业提振,此前一系列中国经济数据弱于预期,料将给该国更多空间放宽政策以提振经济成长.
恒生指数.HSI收高0.89%至21,086点,但本周跌2.21%.恒生国企指数.HSCE收高0.79%,报11,256.28点,本周跌4.11%.
沪综指.SSEC收报2,439.462点,涨19.186点,或0.79%;今日沪市A股成交金额为1,001.5亿元人民币,上日为930.7亿元.沪综指本周累计下跌0.9%,终结之前连续七周的升势.[.SSCN]
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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