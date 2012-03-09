〔香港个股〕吉利汽车称母公司与沃尔沃签订技术转让备忘录

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港3月9日电---中国汽车制造商吉利汽车(0175.HK)周五表示,其母公司吉利控股与瑞典的沃尔沃汽车签订技术转让备忘录,扩大吉利控股收购沃尔沃来的合作.吉利集团将可使用沃尔沃的技术,打端高端品牌.
吉利汽车在香港联交所发布公告称,双方合作项目将包括开发小排量的绿色环保发动机、开发瑞保型的小型车以及联合开发电动车、油电混合车等相关技术.
在2010年收购沃尔沃的吉利控股稍早也表示,计划与子公司沃尔沃汽车在中国组建合资公司,希望在两个月内公布与沃尔沃开发生产本土自主品牌汽车的计划.[ID:nSB1404792]
吉利汽车周五收升0.3%至3.37港元,今年以来大涨98%,远胜于大盘恒生指数.HSI约13%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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