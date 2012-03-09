〔香港个股〕吉利汽车称2月份汽车销量按年升22.9%至39,096辆

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港3月9日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周五公布,2012年2月份的汽车销售量为39,096辆,按年升22.9%,按月则增长约2.6%.
公司并称,今年前两个月总销量为77,196辆,与去年同期相若.
吉利汽车此前表示,2012年初步销量目标为46万辆,较2011年增加逾9%.
吉利股价周五收升0.3%至3.37港元,今年以来大涨98%,远胜于大盘恒生指数.HSI约13%.(完)
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--记者 李珊珊/陈敏; 审校 曾祥进
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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