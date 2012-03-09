〔港股业绩〕雨润去年净利大减逾三成,公司对第一季料仍保守(更新版2)

* 雨润去年净利降34.1%,略较预警佳

* 受成本上升及负面报导影响

* 生猪价格回落,有望改善毛利

* 股价今年以来涨约17%

路透香港3月9日电---在消费者信心短期仍未见回复迹象下,中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周五对于第一季获利状况仍保守,但公司有信心获利将逐季改善.

祝义材在业绩记者会上指出,在负面报导影响以及生猪价格达到最高点下,去年第四季是营运最艰难的时候.但公司已采取相应措施,有信心营运及毛利能恢复到正常水准.但他不愿对时间点作出预期.

"我们认为最坏的情况应该很快就要过去.第一季度业务见到曙光,但全面恢复还需要一段过程."他说.

雨润周五在港股收盘后公告,生猪价格上升、劳工及原材料高涨以及负面报导影响消费信心,令年度净利为17.99亿港元,按年下滑34.1%,但此略好于公司稍早预估的下滑约38%.

祝义材说,第一季获利料较前一季度改善,"但仍未能达到上年同期的水准".

雨润的业绩情况吸引投资界人士高度关注,100多位分析员、基金经理以及投资者将记者会场地挤得水泄不通,不少人士站着听完整场发布会.

一位不愿具名的资产管理公司分析师指出,公司对于第四季业绩较市场预估差以及前景仍未有明确答覆,难以进行评估.因此,对于该公司看法仍较为保守.

**生猪价格回落,有助毛利**

雨润主席祝义材在公告里称,"受到劳工及原材料(特别是生猪)成本持续上涨,以及消费者对行业信心出现动摇的影响,本集团于2011年度下半年(特别是第四季度)的经营环境变得极度艰巨."

去年生猪价格同比增长48%.

祝义材指出,今年生猪价格预料按年将回落15-20%,将有助于毛利率改善.

雨润稍早公告,由于消费信心受到负面报导影响,以至于成本无法转嫁,去年整体毛利率也下降至8.6%,较上年度的14.4%减少5.8个百分点.

上游业务方面,冷鲜肉及冷冻肉毛利率分别降至6.6%、5.9%,前一年度在11.3%及7.2%;下游业务中,低温肉制品毛利率由前一年的29.9%降至22.6%,高温肉制品则减少4.1个百分点至18.6%.

该公司上月发布预警称,由于生猪成本大幅上升,以及媒体负面报导持续影响消费者信心,年度净利润同比将下降约38%.公司并称集团的营运状况渐趋平稳,董事会有信心集团业务逐步恢复正常.[ID:nSH0096405]

雨润收盘涨2.93%至11.94港元,涨幅高于大盘恒生指数.HSI的0.89%,该股今年迄今上涨约17%.

雨润去年下半年陆续传出问题肉消息,继7月暂停旗下一家在陕西的渭南生秦肉类加工厂的生产并展开自查后,9月又在某供应商一生猪中检测一头猪只对禁药"瘦肉精"药呈阳性反应,并立即进行销毁.[ID:nSH0077963]股价在9月时跌至近三年来低点7.45港元.去年全年累计下跌约60%,表现远逊于大盘指数的跌16%.

2005年10月在香港上市的雨润,主要产品为冷鲜肉、冷冻肉和以猪肉为主要原料的肉类制品.主要竞争对手为双汇发展(000895.SZ),肉品加工及饲料供应商--唐人神(002567.SZ),以及新希望(000876.SZ).

双汇去年3月也爆发肉品含有瘦肉精的丑闻,令销量急跌.根据公司稍早公告,去年全年净利为5.65亿元人民币,较前一年度的11.59亿元大减51%.(完)

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