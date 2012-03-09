〔中港个股〕社保基金减持少量中信证券H股股份,涉资逾3,000万港元

路透香港3月9日电---据香港联交所周五的资料显示,全国社会保障基金理事会近日在市场上减持了少量中信证券(6030.HK)(600030.SS)H股股份,涉资逾3,000万港元.

资料显示,社保基金于3月5日按平均每股17.2港元,减持了中信证券179.2万股H股;本次减持后,其持股比例由9.1%降至8.95%.

中信证券于去年10月初在港上市,H股发行价为13.3港元,行使超额配售权后集资总额约142亿港元.

该股今天收涨1.9%,报17.2港元.(完)

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