〔中港个股〕社保基金减持少量中信证券H股股份,涉资逾3,000万港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月9日电---据香港联交所周五的资料显示,全国社会保障基金理事会近日在市场上减持了少量中信证券(6030.HK)(600030.SS)H股股份,涉资逾3,000万港元.
资料显示,社保基金于3月5日按平均每股17.2港元,减持了中信证券179.2万股H股;本次减持后,其持股比例由9.1%降至8.95%.
中信证券于去年10月初在港上市,H股发行价为13.3港元,行使超额配售权后集资总额约142亿港元.
该股今天收涨1.9%,报17.2港元.(完)
浏览中信证券其他新闻,请点选[6030.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。