〔中港个股〕中国神华称北京燃气热电项目获批,投资额38.2亿元人民币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月9日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周五称,旗下的北京燃气热电项目获得北京市政府批准及北京市发改委的核准批覆,项目工程动态总投资额为38.2亿元人民币.
该公司的公告称,该项目属于旗下的国华电力分公司,将建设燃气蒸气联合循环发电机组,发电能力约845兆瓦,供热能力约596兆瓦,供热面积约1,200万平方米.
神华为煤炭生产、运输以及发电一体化企业.
其H股周五收涨1.32%,报34.45港元;A股涨1.23%,报27.07元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。