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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 18:16 BJT

〔中港个股〕中国神华称北京燃气热电项目获批,投资额38.2亿元人民币

路透香港3月9日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周五称,旗下的北京燃气热电项目获得北京市政府批准及北京市发改委的核准批覆,项目工程动态总投资额为38.2亿元人民币.

该公司的公告称,该项目属于旗下的国华电力分公司,将建设燃气蒸气联合循环发电机组,发电能力约845兆瓦,供热能力约596兆瓦,供热面积约1,200万平方米.

神华为煤炭生产、运输以及发电一体化企业.

其H股周五收涨1.32%,报34.45港元;A股涨1.23%,报27.07元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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