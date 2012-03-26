《香港报摘》--其他报纸重要消息3月26日

* 明报:

--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)公布去年业绩优于市场预期的9.68亿元人民币.但集团同时预警,受到太阳能电池业绩转差打击,今年首季纯利将比去年同期减少65%至95%.

* 星岛日报:

--据地政总署最新数据,今年2月批出一份新的预售楼花项目申请,涉及253个单位,而随着该月有两个新项目申请预售楼花,令累积待批单位数目连续四个月上升,最新录7,690个单位,创近五个月新高.

--俄铝(0486.HK)财务总监Evgeny Kornilov表示,俄铝不会出售Norilsk Nickel持股,认为俄铝的债务问题可以控制.他重申将集团净负债对EBITDA比例降至3的目标,并预测今年铝平均价将回升至每吨2,400美元.

--汇丰工商业务主管陈梁才表示,在内地银根稍有放松,为本港企业带来更多投资商机,增加在港借贷,并料今年该行的工商业务贷款总额有低双位数增长.

* 苹果日报:

--上月上市的克莉丝汀(1210.HK)公布,去年纯利按年增8.46%至9,582.1万元人民币,与招股书预期的9,500万元相符.

* 东方日报:

--香港交易所(0388.HK)资料显示,核数师对上市公司业绩持保留意见数目有增加趋势,按每年1至3月统计,去年民企风暴下多达44家,今年截至上周五(23日)为止已有18家.

* 文汇报:

--重庆机电(2722.HK)董事长谢华骏表示,母公司重庆机电控股集团在"十二五"期间将有重大发展,到2015年其营业收入将达到1,000亿元人民币.而上市公司重庆机电作为集团核心企业将发挥主力军的作用,业务也将有重大进展.

* 大公报:

--美联物业于特首选举结束后即时进行问卷调查,在178位受访者中,有约40%对后市具有信心;认为未来楼价走势平稳的更逾60%,该行相信,市民仍相当关注新任特首在房屋政策上的施政方针,估计短期内市民仍会观望,但长远对楼市仍然有信心.

--中国证监会副主席姚刚在广州表示,目前正在研究降低H股上市门槛,为中小企业到境外资本市场直接上市融资创造条件.他同时透露,中国证监会正在积极准备在内地推出港股指数ETF产品.(完)

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]