〔港报财经评论〕股市笑看政治变局--信报3月26日

股市笑看政治变局 /习广思

就在选举前一周,恒指全周下跌649点或2.95%,港股调整加快加深,多日录得大比例股份数目下跌,沽空比率逐日上升.其中,民企隐忧固然有之,但业绩期前后,股份波动惊人,一部分是绩前绩后炒完沽货,另一部分是绩差股被洗仓,期间再配合大行唱和,这情况在蓝筹股身上尤其明显.中移动(0941.HK)绩前唱好炒高绩后套现,股价暂未重回250周线上.投资者亦可留意,部分股份在业绩后,市场出现较正面反应,例如国药(1099.HK)、利丰(0494.HK)、达芙妮(0210.HK)、吉利(0175.HK).恒指”黄金交叉”在弱市中出现,这是一个真交叉抑或假交叉?周五跌穿250天线及50天线,本周且看恒指能否守住20,500点水平?周五一跌,恒指熊证增加,牛证重货区集中在20,300-20,599点,相反熊证第一个重货区在21,200-21,299点,短线再杀牛的诱因不细呢.然而,本周将是公司业绩高峰期,内银、内险、油股、香港地产股,还有和黄0013.HK、PRADA(1913.HK)等公司公布业绩.加上本周四期指结算亦是基金季结,跑输者要追回成绩则靠这段时间,特别是一些对冲基金.好淡因素皆有,指数走势势必反覆,但看好后市的投资者,此段调整期间是作第二套部署吸纳的时候呢.

无论你信与不信,股市虚虚实实,上周港股疲惫不堪,甚至见资金流出,坊间所谓”唐营股”股价受压,是否政治之忧所致?抑或纯粹是市场调整?可以是藉口,也可以是理由,毕竟股民或投机者较政客更加看风驶?,哪里有钱搵,哪里有风险,资金只会跑得更加快.然而,香港地产发展商积极北闯,而这些企业发展到如此成熟规模及模式,因此由谁来执掌香港,对他们的影响尚且轻微,对企业长远盈利及发展影响亦未致于巨大打击.相反,香港市场游戏的本质改变反而影响更大,例如上周两幅豪宅地分别由中资财团夺得,刷新新界地王纪录.或者,两幅地皮不代表些什么,然而像政治观察家所言,两个阵营代表不同利益板块,这边厢欲打破地产商霸权后,另一边厢却引入更多财雄势大的霸权,市场利益之争改变,仍是一小撮商家的争夺游戏,但小市民最终亦不见得会因而受益多少.

资金追买垃圾,dashfortrash的趋势仍然继续.今年全球垃圾债券指数上升5.8%,最垃圾的C-级别债券整体价格上升10.7%,最垃圾中的垃圾是欧罗C-垃圾债资产,整体价格上升21%.芬佬话这是一个买债的年头,就算明知债券风险不低,而且是”赢粒糖”的投资,也不得不买.目前,低息环境较2009年更为明显,因为欧洲经济前景较2009年更加黯淡,将有更多资金买债.近期资金由美债市场流出,股市面对调整风险,美国高息债ETF虽有调整,但资金持续流入美国垃圾债券市场.值得留意的是,较高级别的投资级别企债近期开始有资金流出,意味资金冒险情绪依然相当高涨.(B03)

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(3月24日)

资金宁爱债券不爱金 /习广思

港股调整持续,大市超过900只股份下跌.恒指在20,600点水平拉锯,地产股、内银股下跌拖累大市,中移动(0941.HK)继续支撑大局,恒指收报20,668点,下跌232点.大市成交额持续低迷,仅有533亿港元,交易员话近期每逢周日,亚洲区股债汇都淡静.沽空比率再进一步上升至11.14%,牛证重货区20,500-20,599尚且守住,但空军步步进逼下,下周能否守得住?恒指如预期出现中长线”黄金交叉”,恒指跌穿50线及250天线,尚未上落区间即20,600-21,600点.不过,恒指失守50天线后,会否步国企指数后尘,再进一步寻底?20,500-20,600点这百点堡垒防线,且看能否守得住.下周将有期指结算,加上基金季度结,看好的投资者是否有能耐反扑?至于国企指数,弱势加剧,无力出现”黄金交叉”之余,连跌八日后,向150天线10,433点寻找支持.内银依然左右大市的关键,农行(1288.HK)业绩较预期差,股价下跌3.13%,正或失守150天线.

大市跌势虽有所缓和,但业绩仍然是左右股份走势的主要因素.吉利(0175.HK)、国药(1099.HK)、利丰(0494.HK)绩后上升.相反富士康(2038.HK)、味千(0538.HK)等业绩虽不致太差,一样见资金获利先走.当然,像米兰站(1150.HK)这种炒尽概念的股份,一份教人失望的业绩,推倒股价跌21%,一点也不意外.PRADA(1913.HK)下周将出业绩,情况又会如何?近日大市沽空急速上升,成交低迷加上民企信心不稳,空军有机可乘.绩差股轻易成为空军目标,康师傅(0322.HK)由高位25港元下跌13%,空军炸到尾市才见止跌.无疑挟淡仓机会增加,如果投资者打算由此发掘超卖值博股份,部分二三线民企、内房股及航运股都是空军的目标.

美债上周toppedout后,资金是否由美债市场流入股市?这个说法只对了一半而已.根据苏皇的统计资料,上周包括美债在内的货币基金市场录得流入走出逾126美元,资金的确由美债市场流出.但美股同时录得资金流出近8.8亿美元,新兴亚洲、拉美均见流出.那么流出美债的资金往哪里去?资金流入高息债券以及新兴债市.事实上,年初至今,流入新兴市场美元及本币债券的资金分别按年上升12.4%及5.2%,但股市资金只上升3.6%,都在反映资金出动,但未敢全面追买股票.市场风险胃纳程度提高,日圆汇价回升,短仓期货不断增加,反映投机者仍看淡日圆.日圆兑美元由高位76回落至82水平,近日跌势放缓,但这次日圆突破50周线,是2007年中以来首次明显地突破50周线阻力.(B01)

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澳元汇价跌势未止 /苏子

还有一周便结束今年首季了.相信高风险资产价格在今年首季的收市价,将对第二季甚至第三季的走势有一定的启示作用.至于高风险价格中,宜留意澳元兑美元的走势.澳元兑美元在今年1月份以大阳烛高收,但2月份的收市价却只较1月份多升约100多点子而已,汇价在月线图上呈现近似射击之星的不利形态.踏入3月份后,澳元兑美元的整体走势已变得十分疲弱,汇价失守20天SMA支持后的反弹便一直受制于此平均线.本周二开始澳元兑美元更有沿着日线保历加通道的底部支持线下跌的迹象,故担心下周结束时,澳元兑美元的走势将有较高机会继续保持弱势,且在月线图上以大阴烛不利形态收市的可能性不容抹杀.如澳元兑美元在3月份能以大阴烛低收,则汇价在今年首三个月在日线图上已形成一组对后市走势甚为利淡的黄昏之星形态,令澳元兑美元在踏入第二季后,或出现一浪低于一浪的恶劣走势,失守1算关口后进一步下试去年11月的0.9650低位的可能性大幅上升.

澳元汇价本身既是高息货币,又是商品货币,而且其走势亦被市场视为反映中国经济强弱的其中一个指标,市场向来有句名言,便是中国好,澳元便升.反之亦然.目前市场料中国今年的经济将会明显放缓,增长率未必能有7.5%,因此澳元便被市场炒家趁机质低,兑美元本周更曾跌破20周SMA的1.0377支持,一度低1.0333才能回稳过来.如本周澳元兑美元明显跌破20周SMA支持收市,相信澳元的高息利好因素未必会对汇价构成较为明显的支持作用,下周汇价将有较高机会继续下跌并低收,从而令汇价在今年首三个月在月线图成功呈现黄昏之星的不利形态.