〔港报财经评论〕重磅股下周派业绩,有望完美收炉--经济日报3月24日

重磅股下周派业绩,有望完美收炉 /林瑞芬

美股在上周五结算后略为回调,加上A股无起色,港汇略为转弱,全不利港股.恒指昨随国指失守50天线20,800支持位,收报20,668,跌232点.国指跌109点至10,658,大市成交额533亿港元.农行(1288.HK)业绩逊预期,但农行为四大国有银行中公认实力最弱,还是要观察实力较强的工行(1398.HK)及建行(0939.HK)才可反映内银股业绩表现.粗略统计,蓝筹股近四分之三已派发业绩表,下周只余长实(0001.HK)、和黄0013.HK、国寿(2628.HK)、中行(3988.HK)、中银香港(2388.HK)、交行(3328.HK)、中海油(0883.HK)、工行及中石油(0857.HK)公布业绩.国寿(2628.HK)丑妇终须见家翁,下周一公布业绩,因早前已发盈警,应可化解业绩未如理想之部分压力.至于交行及工行业绩料较农行为佳,长和及中银香港业绩料理想,下周可望为蓝筹派发业绩表作完美收炉,从而支持大市回稳结算.

高盛艺高人胆大,于利丰(0494.HK)业绩公布前唱好,结果业绩亦有看头.另一只为高盛看好的中银香港下周公布业绩,要另眼相看.高盛早前预期中长期而言,中国内地相关企业贷款增长,能刺激香港银行业盈利,其中银香港最为受惠,目标看23.8港元.瑞信同时发表报告唱和,预计中银净息差稳定、信贷成本保持平稳、投资拨备受控,再无雷曼迷债影响之下,中银香港2011年全年纯利将按年上升17%至74亿港元,维持其”跑赢大市”评级,目标价22.5港元.据彭博综合预测,中银2011年度每股盈利料增长18%至1.809港元,每股股息1.161港元,以现价21.3港元计,息率达5.45厘,PE约12倍左右.近年来,港资银行股中大行给予首选最多的是中银香港,主要是中银的人民币及非人民币业务的特许经营,较同行更具弹性及占优势,在离岸人民币业务进一步放宽、跨境资金流动增加下,中银香港必受惠,支持股价跑赢大市,亦跑赢汇丰(0005.HK).

论传媒焦点所在,不得不看长实及和黄,因每年诚哥在业绩发布会上必成追访对象,尤其今年,之前诚哥高调明撑唐英年,会上必会就新诞生的特首及香港经济前途提供其卓见.长实及和黄两股近周走势回软,长实早在周三失守50天线,是大户预期业绩有问题还是有其他因素?有指眼见梁振英当选特首赢面高,股民担心梁振英当选,香港楼市无运行,加上长实明撑唐英年,更成为长实不利因素.认为香港楼市有无运行,断估不是一个人可以左右大局,连温总权大言重的领导,也未能有效调控中国内地楼价已可知过半.因此,纵使梁振英当选特首,诚哥也不会斗气撤资,商家做生意利益为重,跳出香港得罪中国,海外也不见得海阔天空.至于长和业绩,以早前同系港灯(0006.HK)、长建(1038.HK)已见佳绩,而3G业务也改善下,推测和黄业绩也不错,和黄有进帐.排除以上此两项因素,长和系回软相信也是随大市而回居多,只要大市回稳,长和是有机会藉交出佳绩止跌回升.(010)