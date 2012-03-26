〔背景资料〕候任香港特区行政长官梁振英的政纲重点一览

路透3月26日电---梁振英已当选为第四届香港特区行政长官,并将于今年7月1日起展开为期五年的任期.他强调,香港不需要大改变,只需要适度有为,稳中求变.以下为其政纲要点:

**人口及人力资源**

部分政纲重点:

1. 由政务司司长领导人口政策督导委员，出短、中、长期目标、政策和实施方案。

2. 将首名子女的个人免税额由6万港元提高至8万港元，第二名及以后子女提高至10万港元。

3. 设立男士侍产假制度，先在政府及公共机构推行，逐步推广至资助机构及私人企业。

4. 全面评估「双非」(父母均非港人)孕妇来港产子对香港各种服务的额外需求及香港的承受能力，按评估结果决定长远政策。在充分掌握对香港的影响前，押后订定2013年「双非」孕妇在私家医院产子的配额。

5. 公立医院自2013年起停止接收「双非」孕妇产子。

6. 鉴于人口急速老化，制定一系列退休保障、长者住屋、医疗及护理政策和措施。

7. 与内地相关部门成立联合工作小组，处理内地单亲母亲来港与子女团聚的个案。

8. 积极在国外及内地宣传香港作为国际大都会的吸引力，欢迎专才和优才移居香港。

**土地、规划及交通运输**

部分政纲重点:

1. 结合珠三角的现状和未来发展，把握好香港的定位，善用新界的新地位，拓展边境经济。

2. 规划和开发新市镇，打造绿色居住环境，创造就业机会，减轻市区的负荷，均衡发展新界地区。

3. 增加土地供应透明度，精简变更土地用途和发展的审批程序，引入补地价仲裁机制。

4. 建立土地储备，迅速回应市场对土地需求的变化。

5. 继续透过勾地、招标和拍卖三管齐下，确保土地供应灵活。

6. 研究推出「港人港地」政策，如住宅市场过热，选择符合中产阶层住屋需要的政府土地，在卖地条款中规定在建成后的住宅单位，只可出售予香港居民( 包括永久及非永久居民)，以协助入息高于居屋上限的香港居民置业安居。

7. 加快落实十大基建工程中的各项交通发展项目。

8. 研究改善连接香港岛和九龙三条海底隧道的交通分流，纾缓交通挤塞问题。

9. 高铁香港至广州段以「地铁化」模式运作。尽快研究高铁香港站实施「一地两检」的可行性和具体操作方案。

10. 为方便粤港两地交通运输，逐步增加24小时通关口岸，包括深圳湾口岸。

**经济**

部分政纲重点:

1. 建立跨部门的经济发展和统筹发展策略的机构，从土地、资金、税务、人才培训、官产学研相结合，建立全面的经济发展策略和产业政策。

2. 考虑建立策略性投资机构，对有利于香港长远发展的新兴产业作出前期投资，并引导民间资本参与。

3. 向国家争取，将现有深圳居民「一年多签」的自由行扩大至珠三角其他城市，同时提升边境通关效率，令珠三角居民来港消费从「旅游消费」逐步变为「日常消费」。

4. 提升香港作为人民币离岸中心的地位与市场规模。(一) 积极稳妥发展人民币外商直接投资、人民币合资格境外机构投资者计划等境外人民币回流机制；(二) 推动和培育人民币境外使用的市场发展，包括推动人民币债券、股票和其他金融工具的挂牌和交易，以及推广和宣传第三方在香港人民币离岸市场进行融资。

5. 争取更多国内外资产来港管理，扩大香港资产管理中心的规模。

6. 巩固和提升香港作为国际融资中心和交易市场的地位。发展债券和各类型投资工具，如创业投资、私募基金、对冲基金等。

7. 利用国家推动人民币贸易结算的机会，推动香港发展以人民币计价的航运定价产品和海事保险产品。

8. 支持香港厂商转型，发展内销市场。

9. 增加指定为酒店用途的土地供应，并且在不破坏生态的前提下，增加市郊土地作渡假酒店之用。

10. 增建会展场地。在合适地区增建大型会议和展览中心，解决现有会展场地饱和问题。

**房屋**

部分政纲重点:

1. 制定长远房屋策略，每五年检讨一次。根据定期进行的住屋需求评估，订下可持续的公私营土地及房屋供应计划。

2. 为中产家庭，延长自置居所贷款利息扣税年期至20年，免税额由每年10万港元增加至15万港元。

3. 当私人楼宇供应充足时，政府可考虑推行「低息」或「免息」贷款计划，协助合资格的中产家庭在私人物业市场购买自住居所。

4. 增加拨地，兴建中产长者退休居所，以应付人口日益老化衍生的需求。

5. 在复建居屋的新单位推出前，每年从「白表申请者」中抽出5,000名，容许他们在第二市场购买居屋。

6. 加快完成现届政府已公布未来五年兴建的75,000间公屋，把计划在后期落成的一半单位，约35,000间，提前一年落成。

7. 适量增建公屋，确保家庭申请者及35岁以上「非长者1人申请者」的平均轮候时间同为三年；并缩短35岁以下「非长者1人申请者」的轮候时间。

**教育**

部分政纲重点:

1. 尽快实施15年免费教育，并推行免费幼儿教育。

2. 增加对全日制幼儿园和幼稚园的资助，逐步增加全日幼儿教育的学额。

3. 检讨高中新课程的内容和校本评核的安排。

4. 增加国际学校的学额。

5. 增加大学科研经费，争取在香港建立更多国家级重点实验室。

6. 研究成立优质的私立大学，吸引国内外人才。

**社会福利**

部分政纲重点:

1. 重设扶贫委员会，全面检视贫穷的形态和成因，减轻不同成因的贫穷问题。

2. 在现行高龄津贴（生果金）计划的基础上，增设一项特惠生果金，为有需要的长者，经简单的入息及资产申报后，每月提供约双倍(2,200港元)的津贴。

3. 订立以「家庭友善」社会为政策目标的明确家庭政策，由政府带头推动，例如给予男士侍产假等。

4. 成立「社会企业发展基金」，贷款协助创立社会企业，并鼓励商界在资金和营运方面给予支持和指导。

**医疗卫生**

部分政纲重点:

1. 继续维持公私营双轨制的医疗制度。

2. 研究拨地鼓励非牟利团体开设医院，自负盈亏。

3. 以税务优惠方式鼓励市民购买医疗保险。

4. 提高长者医疗券金额至每年1,000港元。

5. 扩大中医药在公营医疗体制内的角色，增聘中医师，鼓励中西医结合治疗及研究，并研究设立中医医院。

**宗教、文化及艺术**

部分政纲重点:

1. 成立文化局，负责制订及推动文化政策，鼓励民间参与。

2. 考虑成立由政府资助的青少年文化艺术培育中心，让各阶层的青少年有机会接受多样化的艺术培训。

3. 加强支援本地艺术家及艺团，特别要为青年一代和新晋艺团，开拓更多空间及资源，为西九将出现的新局面作全面和充分的准备。

4. 给予政策和资源，支持发展本地独立电影制作，后期电影和数码动画制作等。

5. 设定孔教日及道教日。

**体育**

部分政纲重点:

1. 设立「体育运动专员」，检讨并完善现行体育管理架构，推动体育运动的全面发展。

2. 调查市民使用康体设施的情况，提高场地的使用率。