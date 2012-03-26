〔香港热股〕比亚迪大跌10%至两个半月来低点,公司发布首季获利预警

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
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路透香港3月26日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周一早盘大跌逾一成至两个半月来低点.公司称,太阳能业务持续下滑,令首季净利将按年减少65-95%.
本地时间上午10:17时,比亚迪重挫10.55%至18.74港元,稍早跌至18.70港元,为1月11日18.50港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌0.40%.
由于中国汽车市场不振、欧美市场拖累二次充电电池以及太阳能业务,比亚迪去年净利按年减少45.1%至13.85亿元人民币.公司同时称,由于太阳能业务按年仍下滑,首季净利预估将大减[ID:nSH0099743].(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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