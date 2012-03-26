更正:〔香港热股〕比亚迪早盘大跌,公司发布首季获利预警(更新版)

(更正:要点提示及内文倒数第二段中股价一度重挫约"12%"有误,应为"11%")(新增分析师评论)
* 比亚迪估首季净利衰退
* 按年跌幅范围在65-95%
* 分析师称前景仍挑战
* H股股价一度重挫约11%
路透香港3月26日电---在投资大亨巴菲特光环照耀下一度耀眼的中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周一在首季获利预警后大跌至两个半月低点.分析师表示,尽管宏观环境可望略为改善,但中国汽车市场竞争激烈,比亚迪汽车业务仍面临价格压力,前景仍具挑战性.
美银美林发布报告指出,比亚迪汽车业务除了有来自于合资公司低价车款的竞争,其运动型多用途车(SUV)S6亦因库存及行业新款车进入而面临价格压力.而太阳能业务持续疲软.
"获利预警会影响市场人气,"报告写道,"我们相信这会冷却部份投资者对于获利动能即将反转的预期."
美林美银调降比亚迪2012-13年获利预估3-4%,目标价降至15港元,维持"卖出"评级.
"预期2012年的经营环境仍然充满挑战,"比亚迪主席王传福在公告称,"国内市场受累于国际市场下行风险的同时,还要面对国内通货膨胀及政策紧缩的风险,这不仅影响消费者的信心及意愿,也部份侵蚀国民的消费能力."
由于鼓励政策退出、物价信贷环境不利,美国投资大亨巴菲特持股近10%的比亚迪表示,2011年汽车销量按年减13.33%至43.7万辆.
本地时间上午11:04时,比亚迪下跌6.83%至19.52港元,稍早一度重挫约11%至18.68港元,为1月11日18.50港元以来最低;大盘恒生指数.HSI涨0.11%.
由于中国汽车市场不振、欧美市场拖累二次充电电池以及太阳能业务,比亚迪去年净利按年减少45.1%至13.85亿元人民币.公司同时称,由于太阳能业务按年仍下滑,首季净利预估将大减[ID:nSH0099743].(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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