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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:12 BJT

〔表格〕中国安徽海螺水泥2011年度净利大升88%,基本符合预期

路透香港3月27日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)宣布,截至20111年12月31日止,年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2011年度 2010年度

每股盈利(元) 2.19 1.16

末期股息(元) 　0.35 0.30

净利 11,586.38 6,159.64

营业额　 48,653.81 34,508.28

截止过户日期　 有待公布

发放股息日期　 有待公布

注:安徽海螺水泥为中国水泥生产商,在中国经营水泥及熟料的生产和销售业务.公司全年派息0.35元人民币(不派中期息),2010年度为0.3元.据汤森路透I/E/B/S综合分析师,平均预估该公司去年度净利为120亿元人民币.(完)

浏览安徽海螺其它新闻,请点选[0914.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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