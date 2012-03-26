〔中港个股〕中石化称收购中国燃气已经付出了"市场公允价格"--董事长

路透香港3月26日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一称,收购中国燃气(0384.HK)已经付出了"市场公允价格".

中石化董事长傅成玉在记者会上并表示,预计未来五年天然气产量将快速增长,主要来自非常规天然气资源.

去年12月,中石化与新奥能源(2688.HK)的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值",因此财团的行动属敌意收购.

上述财团随后并宣布对中国燃气收购要约的最后截止日期延长至5月15日,原为3月31日,原因是去年12月中提出要约至今还没有获得所需批准.

中石化稍早公布,2011年度净利按年增长2%至732.25亿元人民币,基本符合市场预期.惟中国对汽、柴油价从紧控制,导致期内炼油业务由盈转亏357.8亿元.(完)

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