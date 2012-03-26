〔中港个股〕中国石化称已着手向母公司收购上游和炼油资产(更新版)

(新增更多细节)

* 已着手向母公司收购海外上游和国内炼油资产

* 去年母公司海外油气权益产量为2,200万吨

* 对中国燃气出价已反映"市场公允价值"

* 预计未来五年天然气产量快速增长

记者 雷美珍/朱球

路透香港3月26日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一称,该公司已着手向母公司收购其所持的海外上游资产和国内炼油资产,但未有具体的时间表.

中石化董事长傅成玉在记者会上并称,去年度母公司在海外的油气权益产量为2,200万吨.

"这两块的业务量都很大,时间上很难说明(甚么时候注入上市公司)."他说.

傅成玉并称,中国已开始天然气价格市场化改革试点,未来国内天然气价格有望大幅上升,这对于中石化来说有正面作用,因为公司正在加大上游油气产量,其中以天然气为主.

"未来五年中石化的天然气增长非常快,其中主要来自非常规资源."他说,公司目标于2015年的非常规油气产量为20亿立方米,其中包括页岩油气和致密油气.

中石化致力加快天然气业务的上中下游发展,去年12月更伙拍城市燃气供应商新奥能源(2688.HK)提出每股3.5港元,或总共167亿港元,收购中国燃气(0384.HK)全部股份,惟未获中国燃气董事会的推荐,其中原因是出价未能反映公司价值.

傅成玉重申,对中国燃气的出价已经反映"市场公允价值".

"我们不是为了收购而收购,因此不能付出高于市场价值."他说.

他并称,中国燃气近期股价高于中石化与新奥的出价,主要受到并购消息的支持.

中国燃气周一收跌1.05%,报3.77港元.

中石化稍早公布,2011年度净利按年增长2%至732.25亿元人民币,基本符合市场预期.惟中国对汽、柴油价管制,因而未能跟随原油成本上涨而提升,期内炼油业务由盈转亏357.8亿元.

投行花旗称,预期中石化于今年首季度的每股盈利按年下跌30%,因炼油业务亏损扩大以及化工获利减弱.该行并相信,在公布首季业绩后,市场将需要下调中石化今年度盈利预测.

公司预计,2012年受地缘政治局势紧张等因素影响,国际油价总体水平维持高位震荡.中国扩大内需、调整经济结构和改善民生的政策效应继续显现,境内对石化产品需求将保持增长,但增速可能放缓.

中石化H股收升1.5%,报8.77港元;其A股则升0.13%,报7.44元人民币.(完)

浏览中国石化其他新闻,请点选[0386.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]