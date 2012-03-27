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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:24 BJT

〔表格〕中国三一国际去年净利同比增15.5%,为7.74亿元人民币

路透香港3月27日电---中国三一重装国际控股有限公司(0631.HK)宣布,截至20111年12月31日止,年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.25 0.22

末期股息(港元)　0.056 0.076

净利 774.36 670.51

营业额　 3,780.18 2,683.46

截止过户日期　 5月17-22日

发放股息日期　 6月1日

注:三一国际从事产销综合掘进机械、综采成套设备及矿用运输车辆.据汤森路透I/E/B/S综合分析师,平均预估该公司去年度净利为8.37亿元人民币.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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