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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:02 BJT

〔中港个股〕民生银行配售新H股定价为每股6.79港元,筹112亿港元

路透香港3月27日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二发表公告称,已按每股6.79港元配售逾16.5亿股新H股,集资逾112亿港元,所得资金将用于充实该行的资本,以提高资本充足率.

是次配售的新H股相当于民生银行经扩大后已发行股本的28.6%.配售价较该行停牌前最后报价7.15港元折让5%.

民生银行表示,其H股将于今天恢复买卖.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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