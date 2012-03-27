《香港报摘》--经济日报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--继交通银行(3328.HK)(601328.SS)和民生银行(1988.HK)(600016.SS)配股后,市场预计内银股集资陆续有来,业绩期后更属"高危期",恐拖累整体港股气氛.
* 其他:
--梁振英当选特首后,新政府的治港班底将成社会焦点.据知,梁振英很大机会于下月上京接受国务院总理温家宝的任命,届时他或会带备"梁班子"的初步名单,提交给中央.
--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)母公司境外旗舰--国寿海外今年总保费目标冀达150亿港元,较去年101亿元增长近49%,着力催谷年金及人民币保单等新产品.
--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)副董事长曹景山表示,今年公司的资本开支约200亿元人民币,主要用作阜新、多伦、克旗煤化工项目及风电、光电的扩产资金;展望今年煤炭产量目标为增9%至4,600万吨.
--招金矿业(1818.HK)董事长路东尚表示,母公司现仍有四至五个采矿权,并承诺按合适时机注入招金.另公司决定,为增加财政实力,今年将回归A股,现已进行券商招标、环保评核等前期工作,惟仍未决定集资额.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。