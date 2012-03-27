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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:20 BJT

《香港报摘》--经济日报3月27日

* 要闻版头条:

--继交通银行(3328.HK)(601328.SS)和民生银行(1988.HK)(600016.SS)配股后,市场预计内银股集资陆续有来,业绩期后更属"高危期",恐拖累整体港股气氛.

* 其他:

--梁振英当选特首后,新政府的治港班底将成社会焦点.据知,梁振英很大机会于下月上京接受国务院总理温家宝的任命,届时他或会带备"梁班子"的初步名单,提交给中央.

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)母公司境外旗舰--国寿海外今年总保费目标冀达150亿港元,较去年101亿元增长近49%,着力催谷年金及人民币保单等新产品.

--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)副董事长曹景山表示,今年公司的资本开支约200亿元人民币,主要用作阜新、多伦、克旗煤化工项目及风电、光电的扩产资金;展望今年煤炭产量目标为增9%至4,600万吨.

--招金矿业(1818.HK)董事长路东尚表示,母公司现仍有四至五个采矿权,并承诺按合适时机注入招金.另公司决定,为增加财政实力,今年将回归A股,现已进行券商招标、环保评核等前期工作,惟仍未决定集资额.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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