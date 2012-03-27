《香港报摘》--信报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--随着人民币资金池累积一定规模,加上在新加坡交易所步步进逼下,消息人士指出,筹备已久的双币产品,如双币单股、双币双股及双币配股将于今年第二季争相出台;其中新加坡房托腾飞集团(Ascendas)有望成为首只双币单股.
* 其他:
--今年是实施现行票价"可加可减"机制的最后一年,港铁(0066.HK)决定"加到尽",按照机制上限大幅加价5.4%,个别车程的加幅有别,将于5月底公布新车费.
--信德集团(0242.HK)发出通告指出,为给予公司更大灵活性以配售未来业务拓展及增长,建议藉增加20亿股额外股份,将公司的法定股本增由现时的10亿港元增至15亿港元.
--Tom集团(2383.HK)处于转型期间收入减少,以及为旧业务拨备,导致去年亏蚀扩大197%,至4.98亿港元.首席执行官杨国猛称,集团未来将致力扩大电子商贸的内销业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。