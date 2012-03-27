《香港报摘》--信报3月27日

* 要闻版头条:

--随着人民币资金池累积一定规模,加上在新加坡交易所步步进逼下,消息人士指出,筹备已久的双币产品,如双币单股、双币双股及双币配股将于今年第二季争相出台;其中新加坡房托腾飞集团(Ascendas)有望成为首只双币单股.

* 其他:

--今年是实施现行票价"可加可减"机制的最后一年,港铁(0066.HK)决定"加到尽",按照机制上限大幅加价5.4%,个别车程的加幅有别,将于5月底公布新车费.

--信德集团(0242.HK)发出通告指出,为给予公司更大灵活性以配售未来业务拓展及增长,建议藉增加20亿股额外股份,将公司的法定股本增由现时的10亿港元增至15亿港元.

--Tom集团(2383.HK)处于转型期间收入减少,以及为旧业务拨备,导致去年亏蚀扩大197%,至4.98亿港元.首席执行官杨国猛称,集团未来将致力扩大电子商贸的内销业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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