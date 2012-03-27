《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7679港元HKD=) 标普500指数在上周录得年内最大单周跌幅后周一反弹,今日再度触及四年高位,道琼工业指数.DJI收高160.90点,或1.23%,至13,241.63点;标准普尔500指数.SPX收涨19.40点,或1.39%,至1,416.51点.此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克暗示尽管就业市场开始改善,但仍将继续执行支持性货币政策.[ID:nSB1455292] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 214.680 1.11 27469 16.676 1.19 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.140 0.58 65541 3.772 2.50 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.810 1.13 315436 83.598 0.30 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.780 1.97 112291 20.600 1.98 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 144.000 1.14 80838 11.186 0.59 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 113.380 1.87 75609 8.807 0.42 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.910 1.15 303824 69.771 1.34 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.170 2.62 33457 4.286 1.07 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.310 1.70 445833 13.446 0.35 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.930 1.81 41247 17.035 1.76 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.350 1.13 57530 4.340 1.17 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.310 -2.28 31766 3.466 1.94 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.160 0.59 15625 1.333 -48.73 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.460 0.82 70854 0.382 -0.73 (完) --整理 梁慧仪
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。