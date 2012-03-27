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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月27日

路透香港3月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7679港元HKD=)

  标普500指数在上周录得年内最大单周跌幅后周一反弹,今日再度触及四年高位,道琼工业指数.DJI收高160.90点,或1.23%,至13,241.63点;标准普尔500指数.SPX收涨19.40点,或1.39%,至1,416.51点.此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克暗示尽管就业市场开始改善,但仍将继续执行支持性货币政策.[ID:nSB1455292]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  214.680    1.11      27469            16.676       1.19
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.140    0.58      65541             3.772       2.50
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.810    1.13     315436            83.598       0.30
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.780    1.97     112291            20.600       1.98
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  144.000    1.14      80838            11.186       0.59
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  113.380    1.87      75609             8.807       0.42
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.910    1.15     303824            69.771       1.34
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.170    2.62      33457             4.286       1.07
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.310    1.70     445833            13.446       0.35
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.930    1.81      41247            17.035       1.76
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.350    1.13      57530             4.340       1.17
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.310   -2.28      31766             3.466       1.94
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.160    0.59      15625             1.333     -48.73
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.460    0.82      70854             0.382      -0.73 (完)

  --整理 梁慧仪

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