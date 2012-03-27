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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:33 BJT

《香港重要政经日程》--3月27日-3月29日

=====================今日香港主要政经消息==========================

3月27日(周二)

-- 公布2月份进出口数字.

-- 鞍钢股份(0347.HK)公布全年业绩.

-- 中煤能源(1898.HK)公布全年业绩.

-- 联邦制药(3933.HK)公布全年业绩.

-- 统一企业中国(0220.HK)公布全年业绩.

-- 中材股份(1893.HK)公布全年业绩.

-- 东风汽车(0489.HK)公布全年业绩.

-- 国航(0753.HK)公布全年业绩.

-- 新秀丽(1910.HK)公布全年业绩.

-- 江西铜业(0358.HK)公布全年业绩.

-- 永利澳门(1128.HK)公布全年业绩.

-- 中国重汽(香港)(3808.HK)公布全年业绩.

--11:00 西王糖业(2088.HK)股东特别大会.

--14:00 中远太平洋(1199.HK)全年业绩记者会.

--14:30 蒙牛乳业(2319.HK)公布全年业绩记者.

--15:00 恒安国际(1044.HK)公布全年业绩记者会.

--16:00 中国人寿(2628.HK)全年业绩记者会.

--17:00 国美电器(0493.HK)全年业绩记者会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

3月28日(周三)

-- 金隅股份(2009.HK)公布全年业绩.

-- 紫金矿业(2899.HK)公布全年业绩.

-- 中粮控股(0606.HK)公布全年业绩.

-- 新濠国际(0200.HK)公布全年业绩.

-- 中兴通讯(0763.HK)公布全年业绩.

-- 中国建材(3323.HK)公布全年业绩.

-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.

-- 中国财险(2328.HK)公布全年业绩.

-- 恒大地产(3333.HK)公布全年业绩.

-- 招商银行(3968.HK)公布全年业绩.

-- 五矿资源(1208.HK)公布全年业绩.

-- 新华保险(1336.HK)公布全年业绩.

--10:15 金山软件(3888.HK)全年业绩记者会.

--11:00 汇源果汁(1886.HK)全年业绩记者会.

--11:00 新秀丽(1910.HK)全年业绩记者会.

--11:15 金蝶国际(0268.HK)全年业绩记者会.

--11:15 维达国际(3331.HK)全年业绩记者会.

--11:30 新奥能源(2688.HK)全年业绩记者会.

--16:30 华晨中国(1114.HK)全年业绩记者会.

*--16:30 恒大地产(3333.HK)全年业绩记者会.

--17:00 交通银行(3328.HK)全年业绩记者会.

--17:40 中海油(0883.HK)全年业绩记者会.

*3月29日(周四)

-- 公布2月份零售销售数字.

-- 创兴集团(1322.HK)首日挂牌.

-- 联合地产(0056.HK)全年业绩

-- 中国银行(3988.HK)全年业绩.

-- 青啤(0168.HK)全年业绩.

-- PRADA(1913.HK)全年业绩.

-- 昆仑能源(0135.HK)全年业绩.

-- 李宁(2331.HK)全年业绩.

-- 南航(1055.HK)全年业绩.

-- 中信证券(6030.HK)全年业绩.

-- 招商局国际(0144.HK)全年业绩.

-- 潍柴动力(2338.HK)全年业绩.

-- 中铁建(1186.HK)全年业绩.

-- 中国中冶(1618.HK)全年业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)全年业绩.

-- 中通服(0552.HK)全年业绩.

-- 中芯国际(0981.HK)全年业绩

--11:00 中国国航(0753.HK)全年业绩记者会.

--11:15 紫金矿业(2899.HK)全年业绩记者会.

--16:15 世茂房地产(0813.HK)全年业绩记者会.

--16:30 中石油(0857.HK)全年业绩记者会.

--16:30 长江实业(0001.HK)及和记黄埔0013.HK全年业绩记者会.

--18:45 工商银行(1398.HK)全年业绩记者会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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