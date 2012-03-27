《香港重要政经日程》--3月27日-3月29日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月27日(周二)
-- 公布2月份进出口数字.
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布全年业绩.
-- 中煤能源(1898.HK)公布全年业绩.
-- 联邦制药(3933.HK)公布全年业绩.
-- 统一企业中国(0220.HK)公布全年业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布全年业绩.
-- 东风汽车(0489.HK)公布全年业绩.
-- 国航(0753.HK)公布全年业绩.
-- 新秀丽(1910.HK)公布全年业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布全年业绩.
-- 永利澳门(1128.HK)公布全年业绩.
-- 中国重汽(香港)(3808.HK)公布全年业绩.
--11:00 西王糖业(2088.HK)股东特别大会.
--14:00 中远太平洋(1199.HK)全年业绩记者会.
--14:30 蒙牛乳业(2319.HK)公布全年业绩记者.
--15:00 恒安国际(1044.HK)公布全年业绩记者会.
--16:00 中国人寿(2628.HK)全年业绩记者会.
--17:00 国美电器(0493.HK)全年业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月28日(周三)
-- 金隅股份(2009.HK)公布全年业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布全年业绩.
-- 中粮控股(0606.HK)公布全年业绩.
-- 新濠国际(0200.HK)公布全年业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布全年业绩.
-- 中国建材(3323.HK)公布全年业绩.
-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.
-- 中国财险(2328.HK)公布全年业绩.
-- 恒大地产(3333.HK)公布全年业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布全年业绩.
-- 五矿资源(1208.HK)公布全年业绩.
-- 新华保险(1336.HK)公布全年业绩.
--10:15 金山软件(3888.HK)全年业绩记者会.
--11:00 汇源果汁(1886.HK)全年业绩记者会.
--11:00 新秀丽(1910.HK)全年业绩记者会.
--11:15 金蝶国际(0268.HK)全年业绩记者会.
--11:15 维达国际(3331.HK)全年业绩记者会.
--11:30 新奥能源(2688.HK)全年业绩记者会.
--16:30 华晨中国(1114.HK)全年业绩记者会.
*--16:30 恒大地产(3333.HK)全年业绩记者会.
--17:00 交通银行(3328.HK)全年业绩记者会.
--17:40 中海油(0883.HK)全年业绩记者会.
*3月29日(周四)
-- 公布2月份零售销售数字.
-- 创兴集团(1322.HK)首日挂牌.
-- 联合地产(0056.HK)全年业绩
-- 中国银行(3988.HK)全年业绩.
-- 青啤(0168.HK)全年业绩.
-- PRADA(1913.HK)全年业绩.
-- 昆仑能源(0135.HK)全年业绩.
-- 李宁(2331.HK)全年业绩.
-- 南航(1055.HK)全年业绩.
-- 中信证券(6030.HK)全年业绩.
-- 招商局国际(0144.HK)全年业绩.
-- 潍柴动力(2338.HK)全年业绩.
-- 中铁建(1186.HK)全年业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)全年业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)全年业绩.
-- 中通服(0552.HK)全年业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)全年业绩
--11:00 中国国航(0753.HK)全年业绩记者会.
--11:15 紫金矿业(2899.HK)全年业绩记者会.
--16:15 世茂房地产(0813.HK)全年业绩记者会.
--16:30 中石油(0857.HK)全年业绩记者会.
--16:30 长江实业(0001.HK)及和记黄埔0013.HK全年业绩记者会.
--18:45 工商银行(1398.HK)全年业绩记者会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。