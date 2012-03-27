《香港报摘》--其他报纸重要消息3月27日

* 明报:

--中国电动车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)董事长兼总裁王传福表示,公司研制的E6电动车及K9电动巴,已计划于下半年在香港试行,其中E6会作为的士行走市面,私家车则将于下半年开始发售.

--香港机场管理局行政总裁许汉忠的任期,至明年2月届满.有消息指机管局已跟他商讨再续约三年,预料短期内会公布.

* 星岛日报:

--即将展开的第二季将有多个新盘推出,市场估计有逾10个新盘相继登场,当中包括提供接近1,000或逾千个单位的大型项目、单幢盘及洋房项目,令市场上新盘单位超过6,000个.

--海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)管理层表示,今年将斥资80亿元人民币用于拓展产能,并将增加项目供购力度.

* 苹果日报:

--上市时曾削减集资额的中升集团(0881.HK)业绩显示短债达100亿元人民币,但管理层表明暂无意集资.

--大唐国际发电(0991.HK)(601991.SS)副董事长曹景山表示,预算今年资本开支为200亿元人民币,与往年相若,若物色到不错的上游煤炭公司,会随时收购.

* 东方日报:

--春天百货(0331.HK)公布,旗下贵阳国贸广场商贸公司及新喜达屋成功投得大西门的土地使用权,涉资6.01亿元人民币.

--证监会行政总裁欧达礼表示,相信未来内地会上调人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品的额度,另证监会将由4月1日起宽免牌照费两年,料4万名中介人受惠.

--龙源电力(0916.HK)执行董事兼总经理谢长军表示,目前负债仍低于60%,暂时并无融资压力.

* 文汇报:

--中国重汽集团与印尼英达集团日前于北京就在印尼设立商用车装配厂签署合作备忘录.重汽集团将在印尼设厂,预计今年的订单销售将达1,000辆.

--继百度(BIDU.O)、阿里巴巴之后,当当网DANG.N也拟进军深圳设立华南运营总部.其董事长俞渝透露,当当网正在与深圳市政府进行洽谈,拟在深圳设立华南运营总部,加强对华南区域的影响力.

* 大公报:

--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)董事长李位民表示,去年集团总销售煤炭6,425万吨,今年目标煤炭生产量为8,000万吨,贸易量为2,000万吨,生产经营量合计为1亿吨.他透露,今年煤炭销售目标为7,590万吨,商品煤销售则为6,000万吨.(完)

--整理 萧萍; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]