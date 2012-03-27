〔港报社评〕高调访中联办,恐损当亲民特首--经济日报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
梁振英当选特首翌日,旋即拜访权力机构包括中联办.此无疑加深市民对所谓中联办治港、新特首会否维护本港核心价值的疑虑.梁振英必须认真思考,政治取向的轻重优次,知所行止,否则恐难践诺,担当真的亲民特首.公众已有疑虑,言行徒增疑窦.外界高度关注梁振英当选后首日行止,因这是解读其政治取向、管治方向的指标.可惜他昨不单未能藉此释民疑心,反增疑虑.
梁振英昨未接见在候任特首办公室外的示威人士,此与他竞选时积极落区亲民有异,予人选前选后不一样的口实.其二,他当选后首日即拜访在港权力机构尤其中联办,而非如外国政客般向民众谢票.梁振英昨先后与特首曾荫权、中联办主任彭清华、立法会主席曾钰成和终审法院首席法官马道立会面,遍访本港行政、立法、司法部门,虽可说要尽快进入工作,为上任作准备,但却可能给外界重权力机关,冷待民众之感.更重要的是,梁振英与过去的特首不同,高调拜访中联办,加深了港人对他会否维护核心价值、会否听从中央而忽视港人利益的疑虑.
明白公众所想,切实赢得支持.梁振英当选特首后曾承诺,上任后市民享有的自由、权利不变,他要做亲民特首.梁振英说得出,还必需要令公众相信他做得到,他必须明辨政治取向、管治方向,更要了解市民忧虑所在,一切言行以民为本,才能赢得市民支持.否则新政府的有效管治恐沦镜花水月,此对梁振英、对本港、对中央都非好事.(A10)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。