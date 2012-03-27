〔港报社评〕高调访中联办,恐损当亲民特首--经济日报3月27日

梁振英当选特首翌日,旋即拜访权力机构包括中联办.此无疑加深市民对所谓中联办治港、新特首会否维护本港核心价值的疑虑.梁振英必须认真思考,政治取向的轻重优次,知所行止,否则恐难践诺,担当真的亲民特首.公众已有疑虑,言行徒增疑窦.外界高度关注梁振英当选后首日行止,因这是解读其政治取向、管治方向的指标.可惜他昨不单未能藉此释民疑心,反增疑虑.

梁振英昨未接见在候任特首办公室外的示威人士,此与他竞选时积极落区亲民有异,予人选前选后不一样的口实.其二,他当选后首日即拜访在港权力机构尤其中联办,而非如外国政客般向民众谢票.梁振英昨先后与特首曾荫权、中联办主任彭清华、立法会主席曾钰成和终审法院首席法官马道立会面,遍访本港行政、立法、司法部门,虽可说要尽快进入工作,为上任作准备,但却可能给外界重权力机关,冷待民众之感.更重要的是,梁振英与过去的特首不同,高调拜访中联办,加深了港人对他会否维护核心价值、会否听从中央而忽视港人利益的疑虑.