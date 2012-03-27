版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:03 BJT

〔港报社评〕一国两制的疑惑,高度自治的忧虑--信报3月27日

候任行政长官梁振英当选后,昨天展开活动,先后与现任特首、中联办领导人、立法会主席及终审法院首席法官会面.早上与曾荫权短叙十数分钟后,随即到港岛西区与中联办官员会晤逾一小时.虽然梁振英否认此行是”谢票”,但却无法释除公众对”两个权力中心”、”香港高度自治”受到威胁的疑虑.

按照”基本法”第一章第二条,香港实行高度自治,中央对”一国两制”50年不变的国际承诺,也清楚写在”中英联合声明”之中,不能因中港经济联系加深、中国国力强大而有所改变.即使梁振英昨天并非到中联办”谢票”、向另一个权力中心”述职”,但瓜田李下,已令公众的疑虑加深.香港人坚持”一国两制、高度自治”,是认同以香港人的价值——包括民主、法治、尊重个人权利、保障私有产权,以制度来规范行为底线,作为社会发展的理性与道德基础.很明显,任何一个社会系统以至一项政策,背后都有价值观的支撑.若以”另一制”的不同价值,去强行对香港施以干预或改变,势必引发冲突,激起香港人强烈反弹.

从董建华的“商人治港”模式,到曾荫权”公务员治港”模式,三届行政长官权力更迭,特首的权力来源与行使,公众都没有对今届候任特首可能与中央驻港干部”共享权力”那般高度忧虑,这一点,显然是对梁振英政府如何取信于民、踏出施政一步的最大考验.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐