〔港报社评〕一国两制的疑惑,高度自治的忧虑--信报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
候任行政长官梁振英当选后,昨天展开活动,先后与现任特首、中联办领导人、立法会主席及终审法院首席法官会面.早上与曾荫权短叙十数分钟后,随即到港岛西区与中联办官员会晤逾一小时.虽然梁振英否认此行是”谢票”,但却无法释除公众对”两个权力中心”、”香港高度自治”受到威胁的疑虑.
按照”基本法”第一章第二条,香港实行高度自治,中央对”一国两制”50年不变的国际承诺,也清楚写在”中英联合声明”之中,不能因中港经济联系加深、中国国力强大而有所改变.即使梁振英昨天并非到中联办”谢票”、向另一个权力中心”述职”,但瓜田李下,已令公众的疑虑加深.香港人坚持”一国两制、高度自治”,是认同以香港人的价值——包括民主、法治、尊重个人权利、保障私有产权,以制度来规范行为底线,作为社会发展的理性与道德基础.很明显,任何一个社会系统以至一项政策,背后都有价值观的支撑.若以”另一制”的不同价值,去强行对香港施以干预或改变,势必引发冲突,激起香港人强烈反弹.
从董建华的“商人治港”模式,到曾荫权”公务员治港”模式,三届行政长官权力更迭,特首的权力来源与行使,公众都没有对今届候任特首可能与中央驻港干部”共享权力”那般高度忧虑,这一点,显然是对梁振英政府如何取信于民、踏出施政一步的最大考验.(A02)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。