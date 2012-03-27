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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:04 BJT

〔港报社评〕不宜硬塞焚化炉予下届政府--星岛日报3月27日

港府希望在换届前争取到立法会同意兴建石鼓洲焚化炉和扩阔堆填区,昨日在立法会初遇阻滞.由于候任特首梁振英已经公开表明,做好源头减废就不需要焚化炉,现届政府延后推动焚化炉,不应被视为放软手脚,反而显示对下届港府的尊重,同时保留新班子决策的空间.香港固体废物不断增加,即使回收率已经达到50%,但是3个垃圾堆填区仍然接近爆满.现届政府原决定三管齐下,透过减废、扩建堆填区和兴建先进焚化炉来处理,当中堆填区和焚化炉工程捆绑在一起,耗资逾300亿港元,希望在6月底前获得立法会财务委员会通过拨款.

政纲表立场宁大力减废.拨款程序要过三关,先由立法会环境事务委员会讨论,再提交工务小组审议,然后交上财委会拍板.昨日环境事务委员会由早上10时45分开会到晚上8时,马拉松式聆听为数破纪录的百多个团体和个人意见,当中环保团体和居民的质疑和反对声音最大,结果主席决定日后加开特别会议,要求港府就议员的疑问和公众意见交代.梁振英月初出席环保团体的论坛时,表明自己如果当选,会推行一场大的社会运动,做好源头减废,不需要用到焚化炉这个最后措施.

现任局长在余下任期全力以赴推动既定政策的意志,本来值得一赞.焚化炉面对最现实的掣肘,是下届特首政纲曾清楚表明对计画有异议,现届港府在这个尴尬时刻,宜考虑是否需要撤回兴建焚化炉的建议,这样既免吃力不讨好,反而可予下届港府较多自由,推行心目中认为理想的废物处理政策.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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