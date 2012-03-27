〔港报社评〕正视西环治港疑虑,中联办须眼光远大--明报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
前日,选举主任宣布梁振英当选下任特首之时,会场内有人举起”西环治港”标语,梁振英或许不屑一顾,中联办懒得回应,但是标语确切反映了不少港人的疑虑.梁振英与中联办应该是怎样的一种关系?以现任特首曾荫权为监,以梁振英的独特条件,中联办应该抽离香港内部事务,给梁振英足够空间,让他以切合香港情况的政策和做法,实践港人治港.
梁振英拥三大独特条件,中央应让他为自己打拼.在梁振英治下,中联办应该抽离香港内部事务,让梁振英自行打造一己政治前途.我们这样建议,主要基于梁振英拥有三大独特条件:(1)梁振英由1980年代开始,已经为国家改革开放贡献一己力量,所以,他应该是中央可以绝对信任的人.(2)梁振英在这次特首选举,凭锲而不舍的意志和毅力参选,最终胜出,中联办应该放手让他大干一番.(3)现在社会氛围把”梁振英与西环治港”连在一起,对梁振英日后施政和民望,是一大负累,若他不受这个羁绊,使一国两制、港人治港、高度自治在他治下得到充分体现,则对梁振英的民望和威望,会起到很大提振作用.
只要中联办不亟亟于协助梁振英,让他有足够空间,按香港情况实践港人治港,就是对梁振英的最好协助.如让他未来5年致力解决深层次矛盾,改善民生,推动产业发展,为经济打造新增长点,以这样的梁振英参加2017年普选特首,能不胜出?梁振英时代,若仍然靠”西环”吹鸡治港,将是大错特错,就让梁振英根据港情,实事求是,打造一国两制、港人治港、高度自治的应有模式吧!(A04)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。