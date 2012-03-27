〔港报社评〕正视西环治港疑虑,中联办须眼光远大--明报3月27日

前日,选举主任宣布梁振英当选下任特首之时,会场内有人举起”西环治港”标语,梁振英或许不屑一顾,中联办懒得回应,但是标语确切反映了不少港人的疑虑.梁振英与中联办应该是怎样的一种关系?以现任特首曾荫权为监,以梁振英的独特条件,中联办应该抽离香港内部事务,给梁振英足够空间,让他以切合香港情况的政策和做法,实践港人治港.

梁振英拥三大独特条件,中央应让他为自己打拼.在梁振英治下,中联办应该抽离香港内部事务,让梁振英自行打造一己政治前途.我们这样建议,主要基于梁振英拥有三大独特条件:(1)梁振英由1980年代开始,已经为国家改革开放贡献一己力量,所以,他应该是中央可以绝对信任的人.(2)梁振英在这次特首选举,凭锲而不舍的意志和毅力参选,最终胜出,中联办应该放手让他大干一番.(3)现在社会氛围把”梁振英与西环治港”连在一起,对梁振英日后施政和民望,是一大负累,若他不受这个羁绊,使一国两制、港人治港、高度自治在他治下得到充分体现,则对梁振英的民望和威望,会起到很大提振作用.

只要中联办不亟亟于协助梁振英,让他有足够空间,按香港情况实践港人治港,就是对梁振英的最好协助.如让他未来5年致力解决深层次矛盾,改善民生,推动产业发展,为经济打造新增长点,以这样的梁振英参加2017年普选特首,能不胜出?梁振英时代,若仍然靠”西环”吹鸡治港,将是大错特错,就让梁振英根据港情,实事求是,打造一国两制、港人治港、高度自治的应有模式吧!(A04)