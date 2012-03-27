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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:14 BJT

〔香港个股〕远东宏信配股筹28.8亿港元,用于补充资本及业务发展

路透香港3月27日电---中国融资租赁企业--远东宏信有限公司(3360.HK)周二公布,拟按每股6.4港元代价配售价值28.8亿港元的新股,所得资金将用于补充资本及维持公司持续发展.

公司的声明称,公司将因此发行4.5亿股新股,配售价较公司停牌前最后报价7.04港元折让约9%.

远东宏信股份于周二恢复买卖.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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