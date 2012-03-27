〔港报社评〕改善加价机制,减轻市民负担--文汇报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
港铁昨天表示,根据可加可减机制,港铁加价幅度可以有5.4%,5月底会宣布加幅.港铁连年赚取过百亿厚利,但在可加可减机制下票价有加无减,今年加幅更高达5.4%,必然带动加风,加重市民负担.港府有必要对可加可减机制进行检讨,引入市民负担力、经济环境、港铁利润等因素作一并考虑.港铁更应承担企业社会责任,采取措施纾缓市民交通费用不断上升的压力.
港铁票价可加可减机制推出5年,结果却是有加无减,引起社会质疑.在现行机制下,港铁只按通胀率、运输业工资指数及生产力因素计算票价调整幅度.由于在正常情况下,香港都是通胀、加人工的时候多,通缩、减人工的时候少,而且运输业的工资又较整体工人工资增速快,因此,在这种机制下必然会产生港铁票价只加不减、而且加幅超过通胀的结果.社会上要求检讨可加可减机制的呼声日益高涨,港府在审视此机制时,应加入市民可负担能力作为主要考虑因素,并且将通胀及运输工资指数比例下调.
港铁作为香港最主要的公共交通机构,在商业利益外,还须顾及企业对社会的责任,不应以利为先赚到尽.目前香港通胀处于高水平,市民生活负担沉重,港府可参考两电做法,要求港铁把部分收益,包括地产项目的部分收益,拨作稳定票价的基金,应对票价上涨的压力.同时,对于学生、长者等没有收入的群体,港铁亦应给予不同种类和有实效的车费优惠,切合不同乘客群的需要,减轻市民的负担.(A04)
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。