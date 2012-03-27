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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:07 BJT

〔港报社评〕改善加价机制,减轻市民负担--文汇报3月27日

港铁昨天表示,根据可加可减机制,港铁加价幅度可以有5.4%,5月底会宣布加幅.港铁连年赚取过百亿厚利,但在可加可减机制下票价有加无减,今年加幅更高达5.4%,必然带动加风,加重市民负担.港府有必要对可加可减机制进行检讨,引入市民负担力、经济环境、港铁利润等因素作一并考虑.港铁更应承担企业社会责任,采取措施纾缓市民交通费用不断上升的压力.

港铁票价可加可减机制推出5年,结果却是有加无减,引起社会质疑.在现行机制下,港铁只按通胀率、运输业工资指数及生产力因素计算票价调整幅度.由于在正常情况下,香港都是通胀、加人工的时候多,通缩、减人工的时候少,而且运输业的工资又较整体工人工资增速快,因此,在这种机制下必然会产生港铁票价只加不减、而且加幅超过通胀的结果.社会上要求检讨可加可减机制的呼声日益高涨,港府在审视此机制时,应加入市民可负担能力作为主要考虑因素,并且将通胀及运输工资指数比例下调.

港铁作为香港最主要的公共交通机构,在商业利益外,还须顾及企业对社会的责任,不应以利为先赚到尽.目前香港通胀处于高水平,市民生活负担沉重,港府可参考两电做法,要求港铁把部分收益,包括地产项目的部分收益,拨作稳定票价的基金,应对票价上涨的压力.同时,对于学生、长者等没有收入的群体,港铁亦应给予不同种类和有实效的车费优惠,切合不同乘客群的需要,减轻市民的负担.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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