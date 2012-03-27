〔港报财经评论〕两股力量主导资金--信报3月27日

两股力量主导资金 /习广思

港股调整未完,好淡角力.恒指全日走势牛皮,在20,600点水平争持,最终平收.国企指数在内银拖累下,第九日下跌,继续寻底,150天线10,431点或有不错支持,国企已接近超卖水平.尽管大市走势趋稳,但成交低迷却反映资金入市意欲不高,全日成交额缩减至442亿港元,沽空比率维持在11.39%.虽然本周市况有望回稳,但是大市气氛转弱,欠缺利好消息之余,内银股业绩拖累,恒指再要突破21,700点甚至22,000点的话,短暂非易事.恒指成分股当中,地产股止跌反弹,两间大行认为,未来梁特首上台对地产股是负面消息,预料股价会受压.却其实,分析员有时候也要想题材.地产股经过连日下跌,昨天的反弹更多的是技术因素所致.本周四,长和系将公布业绩,和黄0013.HK股价在250天线前回升,多间大行为其盈利合奏唱好,撇除特殊收益后,公司业绩能否释除市场对其欧洲业务的忧虑,而且派息是否增加,这两点都是市场焦点.近期蓝筹业绩都是惊多于喜,业绩博弈难以捉路,利丰(0494.HK)是受到较多肯定的蓝筹业绩,和黄的情况又会如何?

本周将是业绩高峰期,这个业绩期将是洗牌时期,即基金手上的二三线股份,在1-2月炒起后,如果业绩有任何不对办都会成为抛售对象,始终对许多基金来说,二三线股是非核心股票,即trading stocks居多.但是,始料不及的是,基金抛售情况较想像中严重,民企账目及管治隐忧、部分公司低于预期都是抛售原因.其实,只要公司前景不甚乐观,基金随即出手抛售,即使盈喜符合预期,却有配股集资可能.当基金投资者预期短期能够以更低价格在市场吸纳,岂会急于入市,反而趁业绩优、股价高时套现的诱因更大呢.标普500指数攀升至1,400点后,股市是否陷入疯狂?昨天指出,尽管美债有资金流出,却未见全面流入股市,反而是追高息买垃圾债券居多.但是,美股上升至现水平后出现分歧局面,一边继续唱好,因为经济及就业有好转迹象.看淡的投资者一边却有极多理由看淡,技术走势有调整压力,企业盈利令人失望,垃圾股股价升势无以为继.

大摩引史为监,2006年底标普500指数升穿1,400点后,2007年步入寻顶期,最终步入另一个熊市,如果历史重复的话,也意味美股再升的动力不大.然而,股市是否重复住历史步伐,没有人有水晶球,纳指不就是一升再升吗?分析员更想指出的是,今之标普500指数1,400点与2006年的1,400点有何分别?一是企业盈利明显提高,二是盈利更为集中在少部分企业身上,三是企业市值规模更集中.然而,这情况反映的是,大型企业在政府救市后,富者愈富,巨者愈巨,但中小型企业却未必得到大改善,一个原因是整体经济环境并没有改善.事实上,GDP增长减慢,通胀水平上升,油价高企,债息低企,种种不景气均反映今不如昔.(B02)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

美元方向本周有启示 /苏子

到了本周五,便是今年首季结束的重要日子,估计接近季结前夕,在本周五收市前,汇市的波幅应较最近两周明显扩大.而美汇指数本周五的收市价可以显着高于80心理关口或低于3月8日的79.07低位支持,对下周美元的走势将有甚高启示作用,料下季美元将有甚高机会跟随破位的方向走.例如本周五美汇指数的收市价在80心理关口以上显着高收,那下季美元便会向上继续走高,反之亦然.目前美元的走势较难预测,原因是现阶段看,美元的表现其实已与美国的经济连成一线.如美国稍后公布的数据反映经济继续向好,美股因此可以继续走高,那市场的资金便会炒作美元将受惠于美国的良好经济势头而与美股一同走高,届时美汇指数便顺理成章企稳在80心理关口以上,随后向上突破今年1月18日所造的81.78高位,再创今年新高.反之,若然美国稍后公布的经济数据反映经济表现未必如市场想像中乐观,甚至令市场有藉口炒作联储局推出QE3的利淡美元措施的机会大增的话,届时美元便无运行了,美汇指数相信将有较高机会被市场质低,从而下破2月29日所造的78.10低位支持.

第二季市场的主要炒作焦点将是联储局是否真的没有机会推出QE3措施.若然市场气氛普遍认同推出QE3的可能性极低的话,相信美元将会向上爆升,而一众非美元货币届时势必面临严峻沽压,向下作出重大突破.留意美汇指数自去年1月正式跌破月线一目均衡图云雾区的底部支持后,便一直保持在之下波动,期间市场大多对美元持看淡的态度.踏入去年12月后,美汇指数已自去年5月的72.70低位逐渐回升至上述的云雾区底部附近便遇上较严峻阻力.而今年首三个月,美汇指数高位继续受制于上述的云雾区底部,目前此云雾区的顶部及底部阻力位分别为81.67及79.85.如本周五美汇指数的收市价可以明显升至80心理关口以上,由于届时已升至云雾区的底部阻力以上,故有利美汇指数在下月甚至第二季继续向上作出重大突破.反之,若本周五美汇指数的收市价未见高收,并因此令月线图呈现不利后市的射击之星形态,那便要小心预期中的美元强势将不会在第二季出现了.美元在下月份的表现亦将不会好得到哪里去,投资者届时应采取顺势买入非美元货币的策略.

若然本月收市时美汇指数的高位继续受制于上述的月线一目均衡图云雾区阻力,并且更出现低收情况,投资者便应暂时放弃看好美元的立场,并采取顺势沽出美元的策略.(B08)