〔港报财经评论〕增派息重价值,中石化两惊喜--经济日报3月27日

增派息重价值,中石化两惊喜 /林瑞芬

特首选战风云终告一段落,港股已消除流选乌云,但内银股业绩没有惊喜,集资潮又涌至,令港股无所适从,恒指无升跌,收报20,668,成交额缩至442.9亿港元.周四适逢期指结算,周五又为基金季结,市况稳中观望未尝不是福.技术上,恒指不宜有失20,500支持位,不然,进一步回试20,000,向上反弹阻力短线在21,000左右.内银股陆续公布去年度业绩,在已经披露年报的中、港上市银行中,除农业银行(1288.HK)外,建设银行(0939.HK)、民生银行(1988.HK)、兴业银行等去年第四季度不良贷款余额和不良比率环比均双双上升,其中建行不良贷款余额环比增加近10%.曲线折射中国内地经济去年第四季回落的影响浮现,在去年度业绩缺乏惊喜下,继交通银行(3328.HK)集资后,民生银行又来伸手,招商银行(3968.HK)、中信银行(0998.HK)等中小型内银股也可能在虎视眈眈,随时可能伸手集资,内银股暂无力挺港股.

长实(0001.HK)及和黄0013.HK,两股昨均涨约2.4%,难道真的指望成真?香港地产股在梁振英上场后,究竟是否如市场有指会利淡?国指连续第九日下跌,昨跌66点,收报10,591,守10,500仍有一线生机,博反弹回试11,000.回说国企业绩,中石化(0386.HK)2011年度全年营业额25,056.83亿元人民币,同比增长31%.但实现归于母公司股东净利润716.97亿元人民币,每股盈利0.827元人民币,微升1.4%,低于市场预期.不过,业绩有两个惊喜,一是集团之派息比率由2010年度的25%升至2011年度的35%,似响应中国内地积极推动上市公司分红以增投资吸引力,中石化A+H股昨齐升,市场初步反应正面.此外,另年报首次出现”公司境内外股价大幅跑赢大盘和同类公司,给股东带来良好回报”.

申银万国指这是中石化首次提及股价表现,反映新董事长的价值管理思路,与前中证监发出价值投资蓝筹大方向前后呼应.中石化趋于增加派息比率,提升投资价值,将对长线投资者增吸引力.去年度,中石化的原油实现价达每桶约100美元,同比增幅33%.基本上,集团去年度受惠油价上涨,勘探与开采、营销与分销、化工三大业务均有盈利进帐,经营收益分别增加51.92%、45.31%和77.77%,分别达至716.31亿元人民币、446.96亿元人民币及267.32亿元人民币.然而,中国内地成品油价格调整始终滞后于市场价格,令集团之炼油业务在2009-2010年度录得盈利后,2011年又再出现亏损,经营亏损为357.8亿元人民币.由此推论,要掌握中石化今年度盈利变化关键,始终要判断油价走势以及炼油业可否扭亏为盈.(009)

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建行息率高企5厘仍吸引 /余少文

国企指数9连跌,希望是见底先兆,惟内银股表现疲弱,或是股民在等待首季度业绩,至于建设银行(0939.HK)虽降低派息比率,息率仍达5厘,今年预测息率更可升至5.5厘水平,作为盈利稳健股份而言,有其吸引力.中国内地股市靠稳,但国企指数跌66点或0.6%,收10,591点,成交额不足120亿港元,逾40%主板H股逆市上升,只是内银股走低仍然是大市下跌原因所在.红筹指数则升36点或0.9%,收3,990点,但成交额只有33亿港元,反弹成交缩,红筹股调整或未结束.虽然国指连跌9个交易日,但翻查纪录,对上一次”9连跌”是2010年6月底至7月初,再对上一次出现已是1995年.但国指在2010年9连跌后,以上落市来整固,到9月由11,400点升至当年高位14,219点.1995年10-11月更曾出现”11连跌”,但指数跌至当中低位2,921点便开始反弹,其后升至96年初高位4,267点,所以憧憬国指今次9连跌,是结束调整的先兆.

国指火车头内银股表现未见起色,民生银行(1988.HK)昨日停牌配股集资,虽是市场早知道,惟仍对内银股带来压力.刚公布业绩的建行,去年业绩只能符合市场预期,未能为内银股带来刺激,也是国指进一步走低的原因之一,但见建行息率仍有5厘,认为吸引,会继续持有.建行去年盈利增长26%至1,693亿元人民币,每股盈利0.68元人民币,惟大股东中国汇金同意下调派息率,令每股末期息只有0.2365元人民币,派息比率约35%,跟农业银行(1288.HK)一样,以昨日收市价5.92港元和人民银行外汇中间价计算,息率逾4.9厘.内银股今年盈利增长会放缓,因为要修复地方债的影响,尤其有外电指中国银监会指中国内地银行错误将大约20%地方债归类为最安全类别,不排除要增加今年不良贷款额,从而影响今年盈利表现.

其实,建行去年第4季不良贷款额较第3季大增63亿元人民币,不排除建行更换话事人后,对贷款分类的态度出现变化,故今年可能再大幅增加不良贷款额.建行新任董事长王洪章解释,去年第4季基于审慎原则,采用更高指标,把部分房地产贷款等加入不良贷款内,才推高该行去年第4季不良贷款额.建行似乎为中国内地楼价可能出现劈价潮作好准备.(012)