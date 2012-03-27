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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:39 BJT

〔中港股业绩〕海螺水泥预估今年资本开支80亿元,新增水泥产能按年减三成

路透香港3月27日电---中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)表示,今年计划不计算并购在内的资本性支出为80亿元人民币;预计全年新增熟料和水泥产能分别较去年大减五成及三成.

海螺水泥在业绩报告中称,上述资本开支将以公司自有资金为主,辅以银行贷款.去年其用于水泥和熟料生产线建设及并购项目等的资本性支出为90.91亿元.

海螺水泥计划今年全年新增熟料和水泥产能分别1,620万吨和2,130万吨,均比去年为低.2011年公司新增熟料产能3,360万吨、水泥产能3,100万吨.截至去年底止,公司的熟料产能和水泥产能分别为1.64亿吨和1.8亿吨.

"2012年水泥行业面临着投资增速放缓、房地产调控、能源价格上涨等诸多不利因素,但同时也存在着国家将加快保障性住房建设、加大水利设施建设、铁路等基建项目復工等机遇."海螺水泥称.

公司续称,随着水泥行业固定资产投资的进一步回落,新增产能将持续减少,行业整合步伐将会加快,这都有利于行业集中度的提升和供求关系的改善.

去年,海螺水泥水泥和熟料合计净销量1.58亿吨,同比增长15.22%.东部和中部仍然为公司的主要市场,去年分别占销售金额比重的39.3%和31.5%.至于西部市场的比重,则由2010年占销售金额4.48%,上升至去年的8.81%.

受益于水泥销售价格上升,去年产品综合毛利率达40.11%,较上年上升7.69个百分点.

按国际会计准则,海螺水泥去年的净利按年大增88%至115.86亿元人民币,与汤森路透I/E/B/S综合分析师平均预估的120亿元基本相符.

海螺水泥H股周二早盘初段股价上扬逾5%,大盘恒生指数.HSI升1.44%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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