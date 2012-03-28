〔表格〕中国汇源果汁2011年净利按年增56.6%,至3.1亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电--中国汇源果汁集团有限公司(1886.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度内的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.21 0.135
末期股息(元) 无 0.033
净利 310.50 198.29
营业额 3,825.60 3,707.95
截止过户日期 不适用
发放股息日期 不适用
注:汇源果汁为中国果蔬汁生产商.在撇除可换股债券利息支出、可换股债券换股权公平值变动、可换股债券的汇兑收益等因素后,其去年的调整后权益持有人应占溢利为3,690万元,2010年度为1.81亿元.(完)
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--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 乔艳红
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