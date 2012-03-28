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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:43 BJT

〔表格〕中国汇源果汁2011年净利按年增56.6%,至3.1亿元人民币

路透香港3月28日电--中国汇源果汁集团有限公司(1886.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度内的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　 　　　 2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.21 0.135

末期股息(元) 无 0.033

净利 310.50 198.29

营业额 3,825.60 3,707.95

截止过户日期　 不适用

发放股息日期　 不适用

注:汇源果汁为中国果蔬汁生产商.在撇除可换股债券利息支出、可换股债券换股权公平值变动、可换股债券的汇兑收益等因素后,其去年的调整后权益持有人应占溢利为3,690万元,2010年度为1.81亿元.(完)

浏览汇源果汁其他新闻,请点选[1886.HK-CMN]

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--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 乔艳红

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