〔港股业绩〕中海油去年度净利升29%符合预期,得益于国际油价显着上升(更新版)

(新增更多细节)

* 中海油去年净利升29%至702.55亿元人民币

* 油气净产量3.318亿桶油当量,升幅不足1%

* 桶油主要成本上升25%

* 今年将开展深水勘探

记者 雷美珍

路透香港3月28日电---尽管面对增产压力,中国海洋石油有限公司(0883.HK)得益于国际油价显着上升,去年度净利仍录得29%按年增长,力保市场期望不失.

不过成本显着上涨,期内主要桶油成本上升25%至30.58美元.

中海油首席执行官李凡荣在公告中表示,这是由于各资源国财税政策日趋严格,加上通胀因素导致油气行业成本高企.

"公司将继续把效益作为衡量投资项目的首要标准,并加强精细化管理以提高效率、厉行节约,努力管控成本."他说.

中海油业绩公告显示,2011年1-12月净利录得刷新纪录的702.55亿元人民币,并符合汤森路透综合33名分析师预测的695亿元.上年同期则为544.1亿元.

由于去年接连遭遇蓬莱油田停产以及海外收购触礁的困境,中海油全年油气净产量为3.318亿桶油当量,升幅不足1%.但得益于原油价格显着上升,为盈利增长注入动力.

期内实现油价按年升40.8%至每桶109.75美元,天然气价格亦升14.7%至5.15美元/千立方英尺;并带动油气收入按年升29.5%至1,893亿元.

去年公司共获得16个新发现,储量替代率达158%.

中海油董事长王宜林称,公司目前已经在技术储备、作业和管理能力等方面做好准备,即将于今年开展深水勘探.

"在海外,公司也参与了多个深水区块勘探.未来,深水将成为公司勘探的重要战场、储量和产量增长的重要来源之一."

他并称,中海油的日产量突破90万桶油当量、净探明储量接近30亿桶油当量.

期内每股盈利为1.57元,董事会建议派发末期股息每股0.28港元.

业绩公布前,中海油收跌1.91%,报16.46港元.(完)

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