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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:56 BJT

〔离岸人民币〕中租迪和三年期点心债息率指导区间为5%左右--销售文件

路透香港3月27日电---据路透周二获得的销售文件,提供多元性财务金融商品与服务的台湾中租迪和子公司Chailease Finance (B.V.I.) Company正于香港发行的三年期点心债,息率指导区间为5%左右.

中租迪和为是次发行的保证人,发行额度上限为8亿元人民币.

澳新银行(ANZ.AX)、中银香港(2388.HK)和渣打(2888.HK)负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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