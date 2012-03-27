版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:02 BJT

〔投行观点〕瑞银首予昆仑能源"买入"评级,目标价每股18港元

路透香港3月27日电---投行瑞银的报告称,将昆仑能源有限公司(0135.HK)纳入其研究范围,并给予"买入"投资评级以及目标价每股18港元,即较现水平有逾30%上升空间.

昆仑能源为中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)的香港子公司,目前专责发展国内车用液化天然气(LNG)应用业务.

瑞银的报告称,在母公司的支持下,预计昆仑能源的天然气业务将会快速增长,并于2011-15年间每股盈利的复合增长率达19%.

昆仑能源周二早盘中段涨1.04%,报13.6港元;大市恒生指数.HSI涨1.38%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐