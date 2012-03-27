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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:28 BJT

〔投行观点〕麦格理将中石化H股降级至"落后大市",目标价削至7.5港元

路透香港3月27日电---投行麦格理的报告称,将中国石化(0386.HK)(600028.SS)的H股投资评级由"中性"降至"落后大市",目标价亦削6%至7.5港元.

报告并称,基于炼油业务获利依然疲弱,加上去年业绩报告显示上游和炼油的营运支出明显上涨,因此将中石化2012年度每股盈利预测下调7%.

该行分析师James Hubbard称,对中石化前景不表乐观,因为中国年内两度上调汽柴油价不足以令中石化四季度炼油亏损按季改善,而公司在页岩气开发对于中长期产量增长帮助有限,并对于能否以较低价格收购母公司的海外资产存疑.

中石化高层此前称,该公司已着手向母公司收购其所持的海外上游资产和国内炼油资产,但未有具体的时间表.[ID:nSH0099813]

中石化H股周二早盘尾段涨0.57%,报8.82港元;大市恒生指数.HSI则升1.28%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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