〔投行观点〕麦格理将中石化H股降级至"落后大市",目标价削至7.5港元

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月27日电---投行麦格理的报告称,将中国石化(0386.HK)(600028.SS)的H股投资评级由"中性"降至"落后大市",目标价亦削6%至7.5港元.
报告并称,基于炼油业务获利依然疲弱,加上去年业绩报告显示上游和炼油的营运支出明显上涨,因此将中石化2012年度每股盈利预测下调7%.
该行分析师James Hubbard称,对中石化前景不表乐观,因为中国年内两度上调汽柴油价不足以令中石化四季度炼油亏损按季改善,而公司在页岩气开发对于中长期产量增长帮助有限,并对于能否以较低价格收购母公司的海外资产存疑.
中石化高层此前称,该公司已着手向母公司收购其所持的海外上游资产和国内炼油资产,但未有具体的时间表.[ID:nSH0099813]
中石化H股周二早盘尾段涨0.57%,报8.82港元;大市恒生指数.HSI则升1.28%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。