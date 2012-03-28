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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:51 BJT

〔表格〕中国鞍钢股份2011年业绩转亏,净亏损为21.63亿元人民币

路透香港3月28日电---中国鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)公布,根据国际会计准则,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度　 2010年度

每股盈利(元)　 0.299(亏) 0.284(盈)

每股股息(元)　 无 0.15

净利 2,163(亏) 2,054(盈)

营业额　 90,207 92,212

截止过户日期　 不适用

发放股息日期　 不适用

注:鞍钢股份为中国钢铁生产商.公司此前已发出盈利预警料2011年亏损22亿元左右,指亏损主要源于原材料和燃料价格上涨.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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