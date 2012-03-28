〔表格〕中国鞍钢股份2011年业绩转亏,净亏损为21.63亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---中国鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)公布,根据国际会计准则,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.299(亏) 0.284(盈)
每股股息(元) 无 0.15
净利 2,163(亏) 2,054(盈)
营业额 90,207 92,212
截止过户日期 不适用
发放股息日期 不适用
注:鞍钢股份为中国钢铁生产商.公司此前已发出盈利预警料2011年亏损22亿元左右,指亏损主要源于原材料和燃料价格上涨.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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