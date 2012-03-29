〔港股业绩〕和黄去年净利大增1.8倍胜预期,料今年经常盈利续升(更新版)

(新增细节和管理层言论)

* 和黄去年净利升1.8倍优于预期,受惠特殊项目收益

* 3G业务EBIT大减,因一次性收益下降

* 增加末期股息至每股1.53港元

* 料集团今年经常性盈利续升

路透香港3月29日电---受分拆港口业务上市的特殊收益入帐,及旗下能源和基建业务子公司盈利带动,环球综合企业--香港和记黄埔有限公司0013.HK2011年度净利大幅增长1.78倍,优于市场预期.公司并预期今年经常性盈利将持续上升.

不过,公司3G业务盈利虽然连续第二年录得正数,却因一次性收益减少,按年降近五成.

"2012年之情况预计依然不明朗,惟内地压抑通胀成功,短期内增长虽略为逊色,长远而言将维持上升趋势."公司主席李嘉诚在业绩报告中称.

"考虑到集团之业务性质与地域分布及其往绩,若各主要市场无不可预见之重大不利发展,预期集团今年的经常性盈利将持续上升."他说.

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄公布,截至去年12月底止年度净利为560.2亿港元,2010年为201.8亿元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测为515亿港元.

和黄并增加末期股息至每股1.53港元,2010年为1.41港元;全年股息增至2.08港元,2010年度为1.92港元.

**3G业务EBIT按年下滑近半**

不过,和黄的3G(第三代移动通讯)业务虽然第二年取得EBIT(除息税前盈利)正数,录得14.8亿港元,但按年大减49%,主要因为去年3英国及3意大利确认的一次性收益减少.

但和黄指3集团的基本营运业绩改善,EBITDA(除息、税、折旧及摊销前盈利)按年增加21%,至105.24亿港元,反映3集团在所有营运所在国家中所占智能手机及流动宽频市场分占率增加.

业务遍及港口、电讯、零售、能源等的和黄,去年未计重估物业及出售投资所收益的股东应占溢利为225.6亿港元,按年增长36%,受惠旗下公司业绩理想.其附属公司长江基建(1038.HK)去年的净利按年上升54%,达77.5亿港元;至于加拿大上市的联营公司赫斯基能源(HSE.TO)去年全年净利达22亿加元,按年大增逾1.3倍.

去年,和黄分拆和记港口控股信托(HPHT.SI)在新加坡上市录得的约443亿港元特殊收益,但同时为若干港口资产作出约71亿港元减值拨备.

受和黄业绩带动,母公司长江实业(0001.HK)去年度净利按年增长72%,至460.6亿港元;而撇除摊占和黄业绩的溢利按年增加8%,至180.7亿港元.

公布业绩前,和黄收低0.44%,报79.05港元,长实则跌1.05%,报103.4港元;大盘恒生指数.HSI收挫1.32%.(完)

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